Harmonikaš Hanke Paldum poginuo u nesreći kod Višegrada

Izvor:

Avaz

22.12.2025

14:13

Несрећа у Незуцима, погинула једна особа
Foto: SRNA

U saobraćajnoj nesreći koja se desila jutros u Nezucima kod Višegrada poginuo je Samir Hodžić, harmonikaš Hanke Paldum, saznaje portal "Avaza".

Portparolka Policijske uprave Svjetlana Govedarica navela je da su u jutrošnjoj saobraćajnoj nesreći učestvovala dva putnička vozila.

Драшко Станивуковић

Republika Srpska

Novi preletač: Stanivuković uzima poslanika Banjcu i Nešiću

"O događaju je obaviješten dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Istočno Sarajevo, koji je izašao na lice mjesta. Uviđaj vrše pripadnici Policijske stanice Višegrad", rekla je Govedarica, prenosi Avaz.

Ona je dodala da je Policijskoj stanici Višegrad jutros u 6.50 sati prijavljeno da se dogodila saobraćajna nesreća.

Saobraćajna nesreća

Hanka Paldum

Višegrad

