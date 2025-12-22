Na slobodi optuženi za pomaganje u ubistvu Radenka Bašića!

Igor Repajić, optuženi za pomaganje u ubistvu načelnika Sektora kriminalističke policije PU Prijedor Radenka Bašića, pušten je na slobodu nakon što mu je istekla mjera maksimalnog trogodišnjeg pritvora, potvrđeno je za ATV.

Repajić je jedan od trojice optuženih kojima presuda nije izrečena, jer je predmet ranije razdvojen u odnosu na ostale optužene. Naime, Repajić je sredinom novembra stupio u štrajk glađu u pritvorskoj jedinici u Vojkovićima, zbog čega nije dovođen na suđenja. Odlukom Suda BiH predmet protiv njega je tada razdvojen od ostalih optuženih. Budući da u njegovom slučaju nastavak suđenja nije zakazan, došlo se do situacije da sud, po zakonu, Repajića više nije mogao držati u pritvoru. Zbog toga je pušten da se brani sa slobode. Umjesto pritvora izrečene su mu mjere zabrane napuštanja boravišta, zabrana putovanja i slično.

"Prema zakonu, predmet protiv Repajića mora početi ispočetka. Međutim, to ne znači da će dokazi ponovo biti izvođeni, jer se tužilaštvo i odbrana obično usaglase da se prihvate svi dokazi koji su već izvođeni", kaže izvor ATV-a.

Prije razdvajanja, postupak protiv Repajića se nalazio u fazi izvođenja dokaza odbrane, odakle će se vjerovatno i nastaviti nakon što sud zakaže nastavak glavnog pretresa.

Hronika Ukupno 63 godine Railiću i Miljatoviću za ubistvo Bašića

Podsjetimo, Sud BiH je 15. decembra izrekao presudu za ubistvo Bašića. Dalibor Railić Dugi osuđen je na 29 godina zatvora kao nalogodavac ubistva, a Aleksandar Miljatović na 34 godine zatvora kao direktni izvršilac. Istom presudom Railić je osuđen i za trgovinu drogom, dok je oslobođen optužbe za organizovani kriminal i pranje novca.

Istom presudom zbog trgovine drogom osuđeni su Bilećani Mirjana Vujović na kaznu zatvora od tri godine i šest mjeseci i Željko Simić na tri godine. Goran Gvozden iz Gradiške oslobođen je svih optužbi, a Vujovićeva je oslobođena optužbe za organizovani kriminal.

Prema optužnici Ralić je upravo preko Repajića u decembru 2021. godine upoznao Miljatovića. Sreli su se u Prijedoru i tada je tražio od Miljatovića da ubije Bašića za iznos od 50.000 evra.

Hronika Završeno suđenje za ubistvo Radenka Bašića, optuženi negirali zločin

"Miljatović je to prihvatio i za izvršenje dogovorenog preuzeo je kaparu od 5.000 evra. Nakon toga Miljatović je od početka januara prikupljao informacija o životnim navikama i kretanjima Bašića, tako što ga je uhodio i snimao kamerom. Kameru je kasnije predao Repajiću", navodi se u optužnici.

Pojašnjava se da se Miljatović 21. marta, u jutarnjim satima, dovezao u Prijedor automobilom "opel astra" karavan, plave boje, koju mu je dao Repajić.

"Na putu ka radnom mjestu Miljatović je pratio i prišao iza leđa Bašiću, kod pješačkog mosta preko kanala koji spaja blok zgrada C i G u naselju Pećani, i iz neposredne blizine s namjerom lišenja života iz pištolja "Crvena zastava", kalibra 7,65 mm, koji je držao u PVC kesi koja služila za zadržavanje čaure, ispalio jedan metak u potiljak Bašića, od čega je na licu mjesta preminuo", ističe se u optužnici.

Kako se navodi Miljatović je "astrom" pobjegao u Gradišku, a potom je nazvao Repajića, traživši da dođe po njega u Gradišku. Repajić je to i učinio i odvezao ga u Banjaluku.

"Radi skrivanja tragova Repajić je nakon toga odvezao "astru", koja je korištena u pripremi ubistva, na otpad gđe je vozilo rastavljeno i prodato u dijelovima", navodi se u optužnici.