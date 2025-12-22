Logo
Oduzet zlatni nakit vrijedan 226.000 KM

ATV

22.12.2025

12:30

0
злато накит
Foto: UIO BiH

Službenici Uprave za indirektno oporezivanje BiH oduzeli su 906,84 grama zlata, vrijednog oko 226.000 KM, koje nije imalo dokaz o porijeklu.

Zlato je oduzeto na području Tuzle u okviru akcije ”Cekin”.

”Na osnovu raspoloživih informacija o neregularnostima u poslovanju jednog pravnog lica sa područja koje pokriva regionalni centar Tuzla ovlašteni službenici Uprave za indirektno oporezivanje izvršili su provjeru prometa i porijekla roba. Tom prilikom pronađena je veća količina zlatnog nakita za koji nije postojala zakonom propisana dokumentacija o redovnoj uvoznoj proceduri, kao ni dokaz o porijeklu”, saopštila je UIO.

Dodaju da je tokom operativnih aktivnosti pronađeno 906,84 grama zlata, koje je zatečeno u prometu bez prethodno plaćenih uvoznih dažbina.

”Ukupna vrijednost privremeno oduzete robe u navedenoj operativnoj aktivnosti je 226.710KM. Protiv učinioca nezakonitosti preduzete su zakonom propisane mjere i radnje”, navode u UIO.

UIO BiH

Zlato

Nakit

Komentari (0)
17

35

Konakovićeva stranka nastavlja da puca, Karamehić-Abazović prešla u NS

17

23

Hitno se oglasio RHMZ: Stiže snijeg

17

23

Cvijanović: Radojičić određuje i raspoređuje kandidate opozicije za inokosne funkcije

17

13

Poznato ko je pucao iz automobila u pokretu u Sarajevu

17

12

Dodik: Čaušević savršeno objasnio šta je želja Bošnjaka i uloga opozicije iz Srpske

