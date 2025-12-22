Oduzet zlatni nakit vrijedan 226.000 KM

Izvor:
22.12.2025
Službenici Uprave za indirektno oporezivanje BiH oduzeli su 906,84 grama zlata, vrijednog oko 226.000 KM, koje nije imalo dokaz o porijeklu.
Zlato je oduzeto na području Tuzle u okviru akcije ”Cekin”.
”Na osnovu raspoloživih informacija o neregularnostima u poslovanju jednog pravnog lica sa područja koje pokriva regionalni centar Tuzla ovlašteni službenici Uprave za indirektno oporezivanje izvršili su provjeru prometa i porijekla roba. Tom prilikom pronađena je veća količina zlatnog nakita za koji nije postojala zakonom propisana dokumentacija o redovnoj uvoznoj proceduri, kao ni dokaz o porijeklu”, saopštila je UIO.
Dodaju da je tokom operativnih aktivnosti pronađeno 906,84 grama zlata, koje je zatečeno u prometu bez prethodno plaćenih uvoznih dažbina.
”Ukupna vrijednost privremeno oduzete robe u navedenoj operativnoj aktivnosti je 226.710KM. Protiv učinioca nezakonitosti preduzete su zakonom propisane mjere i radnje”, navode u UIO.
