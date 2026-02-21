Ribnik: Potpisani ugovori sa studentima i učenicima o dodjeli stipendija

Izvor:
SRNA
21.02.2026
12:42
Komentari:0
Načelnik opštine Ribnik Duško Dakić potpisao je danas ugovore sa 53 studenta i četiri srednjoškolca o dodjeli stipendija koje su uvećane za 20 odsto u odnosu na prošlu godinu.
Visina studentskih stipendija je od 120 do 180 KM, a đačkih 60 KM.
Dakić je Srni rekao da je opštinskim budžetom u ovoj godini planirano 86.000 KM za stipendije, te naglasio da je ulaganje u mladost, investiranje u budućnost.
"Opština Ribnik nastavlja praksu da se stipendiraju svi studenti sa područja ove lokalne zajednice, bez obzir na godinu studija, smjer studiranja i vlasničku strukturu fakulteta gdje se usavršavaju studenti", naveo je Dakić.
On je dodao da se finansiraju i najbolji učenici Srednjoškolskog centra u Gornjem Ribniku.
Prema njegovim riječima, ovo je jedna od najboljih investicija koje opština Ribnik može da realizuje, a koja ima podršku izvršne i zakonodavne vlasti.
