Logo
Large banner

U Gornjem Ribniku projekcija dokumentarnih filmova "Heroji pričaju"

Izvor:

ATV

13.02.2026

08:12

Komentari:

0
У Горњем Рибнику пројекција документарних филмова "Хероји причају"
Foto: Ustupljena fotografija

U Kulturnom centru u Gornjem Ribniku danas i sutra, 13. i 14. februara 2026. godine biće održana projekcija dokumentarnih filmova „Heroji pričaju“, posvećena kulturi sjećanja i očuvanju svjedočanstava o ratnom putu jedinica Vojske Republike Srpske i Srbije.

Događaj se organizuje povodom obilježavanja Sretenja – Dana državnosti Republike Srbije i Republike Srpske.

Tokom dvodnevnog programa biće prikazana četiri dokumentarna filma koji govore o hrabrosti, žrtvi i istorijskom nasljeđu srpskog naroda. Organizator događaja je Udruženje građana „Srce Krajine“, uz podršku Srpskog člana Predsjedništva BiH Željke Cvijanović, kabineta predsednika Republike Srpske i Opštine Ribnik.

"Хероји причају"
"Heroji pričaju"

Podijeli:

Tagovi :

"Heroji pričaju"

Republika Srpska

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Датуми које Република Српска не смије заборавити

Republika Srpska

Datumi koje Republika Srpska ne smije zaboraviti

17 h

0
Влада Српске одржала сједницу, ово су одлуке

Republika Srpska

Vlada Srpske održala sjednicu, ovo su odluke

23 h

0
Majstor, zanatlija

Republika Srpska

Na tržištu rada najtraženije zanatlije

1 d

0
Замполију велика част што је боравио у Републици - жели да се САД и Српска још више зближе

Republika Srpska

Zampoliju velika čast što je boravio u Republici - želi da se SAD i Srpska još više zbliže

1 d

0

Više iz rubrike

Никола Шобот

Republika Srpska

Šobot za ATV: UKC Republike Srpske dobio Centar za terapiju bola

4 h

8
Заједничко обиљежавање Сретења - Дана државности Републике Српске и Дана државности Србије

Republika Srpska

Zajedničko obilježavanje Sretenja - Dana državnosti Republike Srpske i Dana državnosti Srbije

5 h

0
Игор Радојичић доживио саобраћајну незгоду

Republika Srpska

Igor Radojičić doživio saobraćajnu nezgodu

15 h

1
''Грађанима прво рећи да неће бити рата, рјешења тражити дијалогом''

Republika Srpska

''Građanima prvo reći da neće biti rata, rješenja tražiti dijalogom''

17 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

12

53

Vlada Srpske: Povodom Sretenja u ponedjeljak neradni dan

12

50

Vozila smrskana: Sudar kamiona i dva automobila na putu Doboj-Derventa

12

37

Otkriveni slučajevi afričke kuge svinja

12

37

Odborniku u BiH zapaljen automobil

12

34

Srebreničanin optužen za kidnapovanje i premlaćivanje maloljetnice

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner