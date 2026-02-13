U Gornjem Ribniku projekcija dokumentarnih filmova "Heroji pričaju"

Izvor:
ATV
13.02.2026
08:12
Komentari:0
U Kulturnom centru u Gornjem Ribniku danas i sutra, 13. i 14. februara 2026. godine biće održana projekcija dokumentarnih filmova „Heroji pričaju“, posvećena kulturi sjećanja i očuvanju svjedočanstava o ratnom putu jedinica Vojske Republike Srpske i Srbije.
Događaj se organizuje povodom obilježavanja Sretenja – Dana državnosti Republike Srbije i Republike Srpske.
Tokom dvodnevnog programa biće prikazana četiri dokumentarna filma koji govore o hrabrosti, žrtvi i istorijskom nasljeđu srpskog naroda. Organizator događaja je Udruženje građana „Srce Krajine“, uz podršku Srpskog člana Predsjedništva BiH Željke Cvijanović, kabineta predsednika Republike Srpske i Opštine Ribnik.
Republika Srpska
17 h0
Republika Srpska
23 h0
Republika Srpska
1 d0
Republika Srpska
1 d0
Republika Srpska
4 h8
Republika Srpska
5 h0
Republika Srpska
15 h1
Republika Srpska
17 h0
Najnovije
Najčitanije
Trenutno na programu