Šobot za ATV: UKC Republike Srpske dobio Centar za terapiju bola

"Ovo je jedan veliki događaj za zdravstvo Republike Srpske, naravno i za Univerzitetski klinički centar Republike Srpske", rekao je Nikola Šobot v.d. generalnog direktora UKC-a Republike Srpske.

Šobot pojašnjava da ovakav događaj donosi nove aspekte liječenja hematoloških i onkoloških pacijenata, nove dijagnostičke metode i poboljšane uslove rada kao i objekat koji postaje dio Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske.

"Klinike za hematologiju i onkologiju premještamo na Paprikovac, koje su bile na staroj lokaciji i sve ono što je bilo dostupno ali otežano zbog transporta sada je na ruku ove dvije klinike", kaže Šobot.

Novi uslovi i objekat dovodi do novih kako dijagnostičkih tako i terapijskih metoda, navodi Šobot.

Republika Srpska Otvara se Klinike za onkologiju i hematologiju: Pogledajte kako izgleda

"Ono što bih volio da naglasim jeste centar za terapiju bola. To je nešto što je stručno, ljudski i na svaki drugi način potrebno svim onim onkološkim pacijentima. Terapija bola predstavlja sastavni dio liječenja malignih bolesti. Tu su najmoderniji i najbolji uslovi koji obuhvataju ne samo dnevnu bolnicu nego i jedan stacionar gdje će biti smješteni hematološki i onkološki pacijenti. Upravo kroz izgradnju nekih stvari koje do sada nismo imali, a to je prostor za pripremu citostatika omogućujemo aplikaciju najnovijih i najboljih lijekova", rekao je Šobot.

V.d generali direktor UKC-a Republike Srpske izdvaja i cijeli jedan sprat predviđen za palijativnu njegu koji predstavlja empatijski momenat za pacijente koji boluju od onkoloških bolesti.

"Zaista jedan veliki objekat koji će pružiti sasvim dovoljno prostora da liječimo pacijente ne samo iz Banjaluke nego i cijele Republike Srpske", navodi Šobot.

Kadra uvijek nedostaje kao i da izazov predstavlja zapošljavanje novih radnika koji bi bili zaduženi za palijativnu njegu, zaključuje Šobot