Šobot: Edukacija važan segment

Vršilac dužnosti generalnog direktora Univerzitetskog kliničkog centra /UKC/ Republike Srpske Nikola Šobot rekao je da je edukacija u ovoj zdravstvenoj ustanovi važan segment u svim organizacionim cjelinama.

Šobot je rekao da je dvodnevni napredni kurs za laparoskopsku kolorektalnu hirurgiju, koji je počeo danas u UKC-u Srpske, nastavak prakse prenošenja znanja koje je jedina stvar koja se umnožava dijeljenjem.

On je dodao da će UKC Srpske nastaviti da razvija ovakve programe i pruža najbolje usluge našim pacijentima, saopšteno je iz ove zdravstvene ustanove.

Napredni kurs za laparoskopsku kolorektalnu hirurgiju je veliki naučni skup, koji organizuju Udruženja endoskopskih hirurga Srbije /UEHS/, Udruženja hirurga Republike Srpske i UKC-a Srpske. Namijenjen je specijalistima opšte i abdominalne hirurgije koji se bave laparoskopijom, onima koji izvode laparoskopske procedure iz oblasti kolorektalne hirurgije, te imaju iskustvo u laparoskopskoj hirurgiji iz drugih oblasti koja im je baza da krenu u oblast laparoskopske kolorektalne hirurgije.

Kurs je namijenjen hirurzima iz bolnica, te je pozvan i određeni broj hirurga iz Udruženja hirurga Federacije BiH /FBiH/.

Republika Srpska Počela sjednica Izvršnog komiteta SNSD-a

"Ovo je prvi napredni kurs laparoskopske kolorektalne hirurgije koje UEHS organizuje i opredijelili su se da on bude realizovan u Republici Srpskoj i našoj ustanovi. U Banjaluku dolazi osam sertifikovanih predavača i instruktora laparoskopije, koji će kroz 11 predavanja prikazati savremeni multidisciplinarni pristup liječenja kolorektalnog karcinoma", navedeno je u saopštenju.

Riječ je o eminentnim stručnjacima iz UKC Srbije, Urgentnog centra Srbije, UKC Vojvodine, Instituta za radiologiju i onkologiju Srbije.

Kroz vrhunska predavanja hirurzi, onkolozi, radioterapeuti, ali i svi zainteresovani ljekari će imati priliku da čuju najnovije smjernice multidisciplinarnog liječenja kolorektalnog karcinoma, te sve smjernice i instrukcije u vezi sa laparoskopskom kolorektalnom hirurgijom.

Za sutra je planirano da budu urađene dvije pokazne laparoskopske procedure sa prikazom u operacionim salama UKC Republike Srpske uz video-prenos i pojašnjenje svakog detalja u vezi sa laparoskopskom kolorektalnom hirurgijom.