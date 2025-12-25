Logo
Large banner

Šobot: Edukacija važan segment

Izvor:

SRNA

25.12.2025

15:21

Komentari:

0
Шобот: Едукација важан сегмент

Vršilac dužnosti generalnog direktora Univerzitetskog kliničkog centra /UKC/ Republike Srpske Nikola Šobot rekao je da je edukacija u ovoj zdravstvenoj ustanovi važan segment u svim organizacionim cjelinama.

Šobot je rekao da je dvodnevni napredni kurs za laparoskopsku kolorektalnu hirurgiju, koji je počeo danas u UKC-u Srpske, nastavak prakse prenošenja znanja koje je jedina stvar koja se umnožava dijeljenjem.

On je dodao da će UKC Srpske nastaviti da razvija ovakve programe i pruža najbolje usluge našim pacijentima, saopšteno je iz ove zdravstvene ustanove.

Napredni kurs za laparoskopsku kolorektalnu hirurgiju je veliki naučni skup, koji organizuju Udruženja endoskopskih hirurga Srbije /UEHS/, Udruženja hirurga Republike Srpske i UKC-a Srpske. Namijenjen je specijalistima opšte i abdominalne hirurgije koji se bave laparoskopijom, onima koji izvode laparoskopske procedure iz oblasti kolorektalne hirurgije, te imaju iskustvo u laparoskopskoj hirurgiji iz drugih oblasti koja im je baza da krenu u oblast laparoskopske kolorektalne hirurgije.

Kurs je namijenjen hirurzima iz bolnica, te je pozvan i određeni broj hirurga iz Udruženja hirurga Federacije BiH /FBiH/.

Извршни комитет СНСД-а

Republika Srpska

Počela sjednica Izvršnog komiteta SNSD-a

"Ovo je prvi napredni kurs laparoskopske kolorektalne hirurgije koje UEHS organizuje i opredijelili su se da on bude realizovan u Republici Srpskoj i našoj ustanovi. U Banjaluku dolazi osam sertifikovanih predavača i instruktora laparoskopije, koji će kroz 11 predavanja prikazati savremeni multidisciplinarni pristup liječenja kolorektalnog karcinoma", navedeno je u saopštenju.

Riječ je o eminentnim stručnjacima iz UKC Srbije, Urgentnog centra Srbije, UKC Vojvodine, Instituta za radiologiju i onkologiju Srbije.

Kroz vrhunska predavanja hirurzi, onkolozi, radioterapeuti, ali i svi zainteresovani ljekari će imati priliku da čuju najnovije smjernice multidisciplinarnog liječenja kolorektalnog karcinoma, te sve smjernice i instrukcije u vezi sa laparoskopskom kolorektalnom hirurgijom.

Za sutra je planirano da budu urađene dvije pokazne laparoskopske procedure sa prikazom u operacionim salama UKC Republike Srpske uz video-prenos i pojašnjenje svakog detalja u vezi sa laparoskopskom kolorektalnom hirurgijom.

Podijeli:

Tagovi:

Nikola Šobot

UKC Republike Srpske

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Мајка бацила тромјесечну бебу кроз прозор

Svijet

Majka bacila tromjesečnu bebu kroz prozor

2 h

0
Лукић: Младић је морао бити пуштен на лијечење

Republika Srpska

Lukić: Mladić je morao biti pušten na liječenje

2 h

0
Беба примљена у болницу са сумњивим повредама: Четири дана касније преминула

Svijet

Beba primljena u bolnicu sa sumnjivim povredama: Četiri dana kasnije preminula

2 h

0
Горан Селак

Republika Srpska

Selak: Karan će potvrditi pobjedu ako dođe do ponavljanja izbora

2 h

1

Više iz rubrike

Извршни комитет СНСД-а

Republika Srpska

Počela sjednica Izvršnog komiteta SNSD-a

2 h

0
Лукић: Младић је морао бити пуштен на лијечење

Republika Srpska

Lukić: Mladić je morao biti pušten na liječenje

2 h

0
Горан Селак

Republika Srpska

Selak: Karan će potvrditi pobjedu ako dođe do ponavljanja izbora

2 h

1
Милорад Додик

Republika Srpska

Dodik o ponavljanju izbora: Tek ćete vidjeti šta ćemo vam uraditi

2 h

12
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

17

15

Ove namirnice najbrže uništavaju bubrege, treba ih izbjegavati

17

14

Nikad dramatičnije poruke: Vrijeme mira je gotovo, Evropa nije spremna na ono što dolazi

16

59

Liverpul sprema zamjenu za Isaka i vidi je u liku Dušana Vlahovića

16

53

Nesreća na auto-putu 9. januar, automobil završio na boku

16

47

Za ova 4 znaka u 2026. godini više ne postoje prepreke

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner