Selak: Karan će potvrditi pobjedu ako dođe do ponavljanja izbora

Izvor:

ATV

25.12.2025

15:03

Komentari:

1
Горан Селак
Foto: ATV / Branko Jović

Predsjednik SPS-a Goran Selak izjavio je danas da će pobjeda novoizabranog predsjednika Republike Srpske Siniše Karana biti potvrđena i ako bude ponavljanja izbora na onim biračkim mjestima na kojima je Centralna izborna komisija /CIK/ BiH poništila izbore.

"Ako dođe do izbora, idemo svi i pozvaćemo sve građane u izbornim jedinicama gdje su poništeni izbori da izađu, u odbranu Republike Srpske", rekao je Selak novinarima u Banjaluci nakon sastanka partija vladajuće koalicije.

On je ocijenio ovakvu odluku CIK-a nezakonitom i neustavnom, ujedno izrazivši nadu da će u postupku žalbe biti razumni ljudi koji će reći da CIK nije imao pravo na to.

Милорад Додик

Republika Srpska

Dodik o ponavljanju izbora: Tek ćete vidjeti šta ćemo vam uraditi

Selak je dodao da niko nije imao uvida u procese, analize i vještačenja koje su dovela do ovakve odluke.

Prema njegovim riječima, sada je postalo evidentno da se dešava ono na što je vladajuća koalicija i ranije ukazivala, da postoji određeni dio međunarodne zajednice koji traži poslušnike u institucijama kao što je CIK, kao i poslušnike u institucijama Srpske.

S tim ciljem su, rekao je Selak, i bili raspisani prijevremeni izbori u Srpskoj, da bi se doveli pojedinci koji bi "vodili Srpsku po njihovoj mjeri".

CIK BiH poništio je prijevremene izbore za predsjednika Republike Srpske na 136 biračkih mjesta u 17 izbornih jedinica na području Republike Srpske.

Goran Selak

Siniša Karan

Prijevremeni izbori 2025

CIK BiH

Komentari (1)
