Selak: Karan će potvrditi pobjedu ako dođe do ponavljanja izbora

Izvor:
ATV
25.12.2025
15:03
Komentari:1
Predsjednik SPS-a Goran Selak izjavio je danas da će pobjeda novoizabranog predsjednika Republike Srpske Siniše Karana biti potvrđena i ako bude ponavljanja izbora na onim biračkim mjestima na kojima je Centralna izborna komisija /CIK/ BiH poništila izbore.
"Ako dođe do izbora, idemo svi i pozvaćemo sve građane u izbornim jedinicama gdje su poništeni izbori da izađu, u odbranu Republike Srpske", rekao je Selak novinarima u Banjaluci nakon sastanka partija vladajuće koalicije.
On je ocijenio ovakvu odluku CIK-a nezakonitom i neustavnom, ujedno izrazivši nadu da će u postupku žalbe biti razumni ljudi koji će reći da CIK nije imao pravo na to.
Dodik o ponavljanju izbora: Tek ćete vidjeti šta ćemo vam uraditi
Selak je dodao da niko nije imao uvida u procese, analize i vještačenja koje su dovela do ovakve odluke.
Prema njegovim riječima, sada je postalo evidentno da se dešava ono na što je vladajuća koalicija i ranije ukazivala, da postoji određeni dio međunarodne zajednice koji traži poslušnike u institucijama kao što je CIK, kao i poslušnike u institucijama Srpske.
S tim ciljem su, rekao je Selak, i bili raspisani prijevremeni izbori u Srpskoj, da bi se doveli pojedinci koji bi "vodili Srpsku po njihovoj mjeri".
CIK BiH poništio je prijevremene izbore za predsjednika Republike Srpske na 136 biračkih mjesta u 17 izbornih jedinica na području Republike Srpske.
2 h12
3 h1
3 h2
3 h1
