Dodik o ponavljanju izbora: Tek ćete vidjeti šta ćemo vam uraditi

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik istakao je da je nevjerovatno da CIK poništi izbore u 136 biračkih mjesta, a da nije bilo kontrolnog brojanja glasova.

"Koga prave budalama?", upitao je Dodik.

Rekao je da je na djelu zavjera protiv Srba i ponovo upitao kako je moguće da su "lopovi samo oni koji su glasali za Karana", dok su drugi u redu.

Kao primjer naveo je Banjaluku.

"Tu smo izgubili sa 14.000 glasova i to poštujemo. Mi nismo rekli da su građani Banjaluke lopovi i kriminalci", istakao je Dodik nakon sastanka predstavnika vladajuće koalicije.

Naglasio je da CIK nije postigao ono što je htio, već naprotiv.

"Ono što su htjeli još nisu uradili ali jedno jesu, a to je da ovu koaliciju naprave još jedinstvenijom. Kriminalci nisu na ovim biračkim mjestima, nego su tamo u CIK-u. Da li da srpski narod hoće da bude uvučen u tu zavjeru?", kaže Dodik.

Podsjetio je da sam CIK nije izabran na legitiman način.

"Ovo je zavjera počela je trenutka kada je opozicija iz Republike Srpske SDS i PDP i Nebojša Vukanović pristali da budu dio projekta koji je išao da se SNSD-u ukine četvrti mandat a nakon toga razvlasti predsjednik Republike da bi pravili ovo što prave", rekao je Dodik i dodao da se obračunavaju kako bi uzeli Republiku Srpsku.

"CIK nije izabran u skladu sa zakonom, uvučen je ovaj iz PDP-a. Oni su prihvatili da rade sa muslimanima, oni kažu da su ovi Srbi koji su glasali za Karana manje vrijedni, oni misle da mogu sprovode svoj teror", rekao je Dodik.

Dodik je najavio i krivične prijave protiv članova CIK-a BiH za koje je rekao da provode politički teror.

"Idemo jedinstveno. Sve ijedan imenovani član u ime ovih partija biće zadužen da bude na terenu i onda ćemo se sastati i vidjeti ko je uradio posao, ko nije. Ne mogu da vjerujem da samo na ovim glasačkim mjestima postoje Srbi koji su lopovi, a oni koji su glasali za drugog kandidata oni su u redu", kaže on.

Pozvao je sve glasače da izađu na izbore i da potvrde svoju volju.

"Tek ćete da vidite šta ćemo vam uraditi", poručio je CIK-u i opoziciji, izražavajući uvjerenje da će podrška Karanu sada biti još veća.

Uvjeren je da će sada izaći više ljudi na izbore, jer je veliki broj prethodne bojkotovao zbog odluke Suda i CIK-a.

Sud BiH dio zavjere

Dodik je rekao da je poništavanje izbora na 136 biračkih mjesta protivpravan posao, ali da nema institucije koja bi to utvrdila.

"Sud BiH je dio zavjere. Ustavni sud BiH takođe. To gledamo godinama", rekao je Dodik na konferenciji za novinare u Banjaluci nakon sastanka vladajuće koalicije u Srpskoj.

On je poručio da su ovi izbori definitivna potvrda da li ima Republike Srpske ili ne.

"Nećemo dati Republiku Srpsku. Borićemo se za Republiku Srpsku i pobijedićemo, jer je to jedina moguća pobjeda", naglasio je Dodik.

On je istakao da se mnoge protivpravne radnje poduzimaju samo na osnovu harange medija iz Federacije BiH i pojedinih medija iz Srpske.

"Volio bih da nema tih izbora, ali ne smijemo sada reći nećemo. Hoćemo. Naš cilj je da dobijemo više i dobićemo više, izaći će više ljudi", rekao je Dodik.

On je uvjeren da će kandidat SNSD-a Siniša Karan dobiti izbore na spornim biračkim mjestima, te je pozvao građane iz Laktaša, Doboja, Zvornika i ostalih lokalnih zajednica da izađu na izbore i "pokažu da nisu kriminalci, već da kriminalci stanuju u CIK-u".

Dodik je naveo da se član CIK-a Vanja Bjelica-Prutina okomila na Srbe i Republiku Srpsku.

"Ona je vezana za muslimane, zna se kako i nemojte reći da nije fer da se to kaže. Nije nju slučajno Mirko Šarović predložio u CIK. Znamo njenu biografiju", rekao je Dodik.