Zaharova: Spor, ali značajan napredak u pregovorima

25.12.2025

14:52

Spor, ali stabilan napredak primjećuje se u pregovorima Rusije i SAD u vezi sa pronalaženjem rješenja za situaciju u Ukrajini, istakla je portparol ruskog Ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova.

Ona je rekla da je Rusija spremna da nastavi rad sa SAD u okviru koji je uspostavljen tokom rusko-američkog samita u Enkoridžu, na Aljasci.

Prema njenim riječima, Moskva tokom kontakata sa Vašingtonom poziva SAD da se odupru pokušajima određenih zapadnih zemalja da podrivaju mirovne napore u vezi sa Ukrajinom.

