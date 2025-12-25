Aktuelni predsjednik SAD Donald Tramp zaista pokušava da spasi zemlju, na način koji on smatra da je najbolji, ali su neki od njegovih metoda prihvatljivi, izjavila je zvanična predstavnica Ministarstva spoljnih poslova Rusije Marija Zaharova.

Ona je podsjetila da je sadašnji predsjednik Sjedinjenih Država na vlast došao sa agendom spasavanja zemlje i sloganom „Učinimo Ameriku ponovo velikom“.

Kako je primjetila, ekonomski pokazatelji SAD ukazivali su da je zemlji zaista bilo potrebno „spasavanje“.

„Metode kojima djeluje su različite. Neke su nam razumljive, pa čak i prihvatljive. Druge — nisu, i to je takođe činjenica. Ali to da se on bavi spasavanjem svoje zemlje — on to javno deklariše i spasava je onako kako on to shvata, ume i kako mu, između ostalog, delegiraju njegovi birači — to je sigurno, to je činjenica“, rekla je Zaharova.

Nacizam na zapadu

Zapadne zemlje su oboljele od nacizma, koji je poprimio oblik rusofobije, izjavila je zvanična predstavnica Ministarstva spoljnih poslova Rusije.

„Oni (zapadne zemlje) oboljeli su od rusofobije, nacionalizma, nacizma, kao što im se to i ranije dešavalo. Sada, kada je završena prva četvrtina XXI vijeka, ta bolest je poprimila izopačene oblike — u vidu rusofobije. Nažalost, podlegli su joj i sada imaju upravo takav rezultat“, rekla je Zaharova ruskim medijima,piše Sputnik.