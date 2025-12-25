Logo
Vozio "audi" 238 na čas

SRNA

25.12.2025

11:08

0
Возио "ауди" 238 на час

Vozač "audija A8" presretnut je u Zemunu gdje je vozio 237,8 kilometara na čas na putu gdje je brzina ograničena na 100 kilometara na čas.

Vozač K. J, koji je prekoračio brzinu za 137,8 kilometar na čas, nije imao saobraćajnu dozvolu, a registarske tablice su mu bile zaprljane toliko da nisu mogle da se pročitaju, saopštilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova MUP Srbije.

Полиција Црна Гора

Region

Bivšem šefu crnogorske policije i u ponovljenom postupku tri godine i osam mjeseci zatvora

Iz policije su dodali da je, pored ekstremnog prekoračenja brzine, prekršaj učinjen u uslovima smanjene vidljivosti zbog mraka i kiše.

Vozač je isključen iz saobraćaja i protiv njega je podnesena prekršajna prijava zbog nasilničke vožnje.

