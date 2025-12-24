Obustavljen postupak protiv šest osoba u slučaju pada nadstrešnice, optuženo sedmoro

Vanpretresno vijeće Višeg suda u Novom Sadu odlučilo je da krivični postupak u slučaju pada nadstrešnice na Željezničkoj stanici u Novom Sadu bude obustavljen protiv šest osoba - Gorana Vesića, Jelene Tanasković, Anite Dimoski, Milana Spremića, Marine Gavrilović i Dejana Todorovića, izjavila je portparolka Višeg suda u Novom Sadu Sanja Ćetojević.

Ona je navela da se potvrđuje optužnica protiv Nebojše Šurlana, Slobodana Naumovića, Milana Jelkića, Ljiljanu Milić Marković, Jasne Stojiljković Milić, Zorice Slavković Marjanović i Dušana Jankovića.

Ćetojević je rekla da je vijeće našlo da nema dovoljno dokaza za opravdanu sumnju da su osobe protiv kojih je obustavljen postupak izvršile krivična djela koja su predmet optužbe u slučaju pada nadstrešnice.

- Na osnovu člana 338 stav 1 tačka 3 ZKP-a nema mjesta optužbi protiv okrivljenih Jelene Tanasković, Gorana Vesića i Anite Dimoski zbog po jednog krivičnog djela teško djelo protiv opšte sigurnosti iz člana 288 stav 2 u vezi sa krivičnim djelom izazivanje opšte opasnosti iz člana 278 stav 3 u vezi sa stavom 2 Krivičnog zakonika i okrivljenih Milana Spremića, Marine Gavrilović i Dejana Todorovića zbog po jednog krivičnog djela teško djelo protiv opšte sigurnosti iz člana 288 stav 2 u vezi sa krivičnim djelom nepropisno i nepravilno izvođenje građevinskih radova iz člana 281 stav Krivičnog zakonika, krivični postupak se obustavlja -rekla je Ćetojević.

Ona je navela da je, u skladu sa ovom odlukom, sud na osnovu člana 209 stav 2 ZKP-a prema imenovanim okrivljenima ukinuo mjeru zabrane napuštanja stana, pa se okrivljeni Jelena Tanasković, Milan Spremić, Marina Gavrilović i Dejan Todorović imaju odmah pustiti na slobodu, dok prema okrivljenima Goranu Vesiću i Aniti Dimoski traju mjere zabrane napuštanja stana.

Ćetojević je rekla i da je vijeće ispitujući predmetnu optužnicu utvrdilo da javno tužilaštvo nije pružilo dovoljno dokaza za opravdanu sumnju da su Tanasković, Vesić, Spremić, Gavrilović i Todorović učinili krivična djela koja su predmet optužbe.

- Polazeći od bitnih obilježja krivičnih djela koja se okrivljenima Jeleni Tanasković, Goranu Vesiću i Aniti Dimoski stavljaju na teret, činjeničnih opisa kao i blanketnih odredbi koje javni tužilac navodi u optužnici, sud nalazi da u konkretnom slučaju nema dovoljno dokaza za opravdanu sumnju da su okrivljeni kao službena lica bili u obavezi da postupaju po tehničkim pravilima o mjerama zaštite - rekla je Ćetojević.

Ona je navela da se, na osnovu člana 341, potvrđuje optužnica protiv Nebojše Šurlana, Slobodana Naumovića, Milana Jelkića, Ljiljane Milić Marković, Jasne Stojiljković Milić, Zorice Slavković Marjanović i Dušana Jankovića.

- Prilikom donošenja ovakve odluke, vijeće je savjesno i detaljno analiziralo sve relevantne okolnosti vezane za navode optužnice i tokom istrage i dopune istrage prikupljene dokaze, kao i navode odgovora na optužnicu koje su izjavili branioci okrivljenih, osim branilaca okrivljene Jasne Stojiljković Milić - dodala je Ćetojević.

Kako se navodi u saopštenju suda koje je ona pročitala, za sedam osoba je utvrđeno da postoji dovoljno dokaza za opravdanu sumnju da su izvršili djela koja su predmet optužbe imajući u vidu da je stanje konstrukcije nadstrešnice trebalo utvrditi prije izvođenja radova, što bi u potpunosti spriječilo pad nadstrešnice.

Kada je riječ o Nebojši Šurlanu, vijeće Višeg suda navodi da je izostankom održavanja objekta stanične zgrade izostalo identifikovanje procesa deterioracije kablova u zategama, a do koje je dovela korozija na spoju zatega i krovnog nosača, te iz toga proizilazi opravdana sumnja da su propusti v.d. generalnog direktora "Inftastruktura železnice Srbije" Nebojše Šurlana u uzročno-posljedičnoj vezi sa nastupanjem rušenja nadstrešnice.

Dodaje se da u ovoj fazi postupka ne može na osnovu predloženih dokaza da se zaključi da li su ispunjeni uslovi da optuženi budu proglašeni krivima.

Na ovu odluku postoji pravo žalbe Apelacionom sudu.