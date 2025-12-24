Srpska političarka doživjela srčani udar

Gradonačelnica Užica dr Jelena Raković Radivojević sinoć je hitno primljena u Opštu bolnicu u Užicu.

Kako "Informer" nezvanično saznaje ona je doživjela srčani udar i ugrađen joj je stent.

"Juče, u večernjim satima gradonačelnica Užica dr Jelena Raković Radivojević je zbog zdravstvenih tegoba primljena u Opštu bolnicu Užice. Prema informacijama iz OB Užice, ona je u stabilnom stanju i preduzimaju se sve potrebne mjere da se prevaziđu novonastale zdravstvene komplikacije", naveli su iz Gradske uprave i dodali:

"Molimo sve da u ovom trenutku poštuju privatnost nje i njene porodice".