Srpska političarka doživjela srčani udar

Izvor:

ATV

24.12.2025

13:51

Српска политичарка доживјела срчани удар

Gradonačelnica Užica dr Jelena Raković Radivojević sinoć je hitno primljena u Opštu bolnicu u Užicu.

Kako "Informer" nezvanično saznaje ona je doživjela srčani udar i ugrađen joj je stent.

"Juče, u večernjim satima gradonačelnica Užica dr Jelena Raković Radivojević je zbog zdravstvenih tegoba primljena u Opštu bolnicu Užice. Prema informacijama iz OB Užice, ona je u stabilnom stanju i preduzimaju se sve potrebne mjere da se prevaziđu novonastale zdravstvene komplikacije", naveli su iz Gradske uprave i dodali:

"Molimo sve da u ovom trenutku poštuju privatnost nje i njene porodice".

Komentari (0)
