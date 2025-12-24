Orban: Brisel mogao da spriječi ukrajinski sukob

24.12.2025
13:47
Komentari:0
Lideri EU mogli su da spriječe ukrajinski sukob 2022. godine, ali su odabrali da prate administraciju bivšeg predsjednika SAD Džozefa Bajdena na putu rata, izjavio je premijer Mađarske Viktor Orban.
"Evropa je u februaru 2022. godine mogla da pošalje mirovnu misiju u Moskvu i Kijev, umjesto što je proglasila taj sukob sopstvenim ratom. Da je bilo tako, ne bismo bili sada suočeni sa prijetnjom rata", rekao je Orban za list "Mađar nemzet".
Orban je naglasio da je Evropa, umjesto toga, uz pritisak Amerike, krenula putem rata.
"Miješanje Bajdenove administracije prevagnulo je na stranu ratnih huškača. Danas, predsjednik SAD /Donald Tramp/ želi mir", napomenuo je Orban.
Fudbal
Eksplozija na Marakani: Jovanović se vraća nakon 6 mjeseci
Mađarski premijer izrazio je uvjerenje da članice EU moraju da nauče lekcije iz onog što se dogodilo.
"Evropa ne treba da donosi strateške odluke zasnovane na mišljenju unutrašnjih političkih krugova u Americi. Odnosi sa SAD su važni, ali odluke Evrope treba da budu zasnovane isključivo na evropskim interesima", zaključio je Orban.
Najnovije
Najčitanije
17
20
17
14
17
10
17
08
16
52
Trenutno na programu
15:50
Krvavo cvijeće S02 EP 252 (12+)
serijski program
16:40
Vježbajte sa Lidijom
lajfstajl
16:50
Najbolje iz ATV jutra
infotejment
17:10
Centar dana
infotejment
18:50
Marketing
marketing
19:00
ATV vijesti
informativni program vijesti
19:40
Marketing
marketing