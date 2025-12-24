Logo
Tramp optužen za navodno silovanje: Ministarstvo odmah sve objasnilo

Izvor:

B92

24.12.2025

13:34

Трамп оптужен за наводно силовање: Министарство одмах све објаснило
Foto: Tanjug / AP / Jose Luis Magana

Najnovija grupa dokumenata objavljena u slučaju Džefrija Epstajna uključuje nepotvrđenu optužbu za silovanje protiv aktuelnog predsjednika SAD Donalda Trampa.

Američko Ministarstvo pravde objavilo je skoro 30.000 dodatnih stranica povezanih sa svojom istragom u vezi sa pokojnim milijarderom pedofilom. U pitanju je najopsežnije objavljivanje dosad u dugotrajnom slučaju koji uključuje pokojnog finansijera i osuđenog seksualnog prestupnika Džefrija Epstajna, prenosi portal "Pipl".

hitna pomoc

Region

Otrovana petočlana porodica, među kojima i dvoje djece

Jedan od dokumenata u saopštenju, datiran na 27. oktobar 2020. godine, izgleda kao izvještaj FBI o prijemu, koji sadrži iskaz bivšeg vozača limuzine.

Iako je većina imena redigovana i cenzurisana, tekst detaljno opisuje navodnu posjetu vozača, njegovog sina i neimenovane žene 1999. godine.

Vozač je tvrdio da je upoznao Trampa godinama ranije, 1995. godine, kada je rekao da je vozio magnata nekretnina do međunarodnog aerodroma Dalas Fort Vort.

U dokumentu se navodi:

"Vozač je izvijestio da su neke od stvari o kojima je predsjednik Tramp govorio tokom vožnje dok je razgovarao mobilnim telefonom bile veoma zabrinjavajuće. Vozač je izvijestio da je bio 'nekoliko sekundi od toga da zaustavi limuzinu na sredini trake i u roku od nekoliko sekundi od toga izvuče ga iz automobila i povrijedi ga, zbog nekih stvari koje je govorio'".

Састанак Кросет

Republika Srpska

Cvijanović sa ministrom odbrane Italije: Zajednički interes očuvanje mira i stabilnosti

"Vozač je primijetio da je Tramp neprestano pominjao ime 'Džefri' dok je razgovarao telefonom i pominjao 'zlostavljanje neke djevojke'. Vozač nije bio siguran sa kim razgovara niti na koga misli".

Prema izvještaju, vozač je tvrdio da se, dok se prisjećao priče o Trampovom telefonskom pozivu, neimenovana žena sa kojom je bio "skamenila".

Opisujući nepotvrđene navode vozača, u dokumentu se navodi: "

"Žena je izjavila: 'Silovao me je'.

"Vozač je rekao: 'Šta?', dok je Žena odgovorila: 'Donald Dž. Tramp ju je silovao zajedno sa Džefrijem Epstajnom'".

Oglasilo se Ministarstvo pravde

Ministarstvo pravde SAD se ubrzo hitno oglasilo. U saopštenju od utorka, 23. decembra, na društvenim mrežama, napisali su:

"Ministarstvo pravde je zvanično objavilo još skoro 30.000 stranica dokumenata vezanih za Džefrija Epštajna. Neki od ovih dokumenata sadrže neistinite i senzacionalističke tvrdnje protiv predsjednika Trampa koje su podnijete FBI neposredno prije izbora 2020. godine".

Вода чесма

Republika Srpska

Štab u Berkovićima ukinuo zabranu korištenja vode iz vodovoda

"Da budemo jasni: tvrdnje su neosnovane i lažne, i da su imale i trunku kredibiliteta, sigurno bi već bile upotrijebljene kao oružje protiv predsjednika Trampa“, nastavlja se u saopštenju.

"Ipak, iz naše posvećenosti zakonu i transparentnosti, Ministarstvo pravde objavljuje ove dokumente uz zakonski propisanu zaštitu za Epstajnove žrtve".

Tagovi:

Donald Tramp

Silovanje

Amerika

SAD

Džefri Epstajn

