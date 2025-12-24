Zimske infekcije djeluju bezazleno, ali mogu da postanu ozbiljne

Mislite da je prehlada bezazlena? Neke česte sezonske infekcije mogu da prerastu u ozbiljne zdravstvene probleme ako se zanemare.

Zimu često prate kijavica, bol u grlu i kašalj, tegobe koje se doživljavaju kao prolazne sezonske neprijatnosti. Ipak, ljekari upozoravaju da pojedine zimske infekcije, iako u početku djeluju beznačajno, mogu neprimjetno da se razviju u ozbiljne zdravstvene probleme ukoliko se ne prepoznaju na vreme ili se liječe adekvatno.

Razumijevanje ovih rizika i pravovremena reakcija često prave razliku između brzog oporavka i dugotrajne bolesti.

"Hladno vrijeme, oslabljen imunitet, boravak u zatvorenim prostorima sa mnogo ljudi i manji unos tečnosti tokom zime pogoduju tome da se infekcije brže pogoršavaju" navodi doktorka Brunda M. S., viši konsultant interne medicine u bolnici "Aster CMI Hospital" u Bangaloru i razjašnjava na šta bi trebalo obratiti pažnju.

Da li obična prehlada zaista ostaje samo prehlada?

Prehlada je vjerovatno najpotcenjenija bolest tokom zime. Iako većina prehlada prolazi sama od sebe, zapušen nos ili bol u predelu lica mogu da ukazuju na upalu sinusa. U nekim slučajevima, ako se prehlada zanemari, može da dovede do upale uha, naročito kod djece, ili da izazove napade astme i kod djece i kod odraslih. Ono što počne kao curenje nosa može neprimjetno da preraste u nedjelje nelagodnosti i komplikacija.

Kada bol u grlu postaje razlog za zabrinutost

Često postoji sklonost da se bol u grlu pripiše hladnom vazduhu ili naprezanju glasnih žica. Međutim, doktorka Brunda upozorava da su neki bolovi u grlu izazvani streptokoknim bakterijama.

Region Putujete kroz Sloveniju - izdato je važno upozorenje

Ako se streptokokna angina ne liječi, može da dovede do visoke temperature i bolova u zglobovima, ali i do rijetkih, ozbiljnih komplikacija na srcu (zglobovima, mozgu, koži), poput reumatske groznice. Dugotrajan bol u grlu, povišena temperatura ili otežano gutanje nikada ne bi trebalo da se ignorišu.

Može li i grip da bude problematičan?

Tipični simptomi gripa podsjećaju na prehladu i uključuju bolove u telu, temperaturu i izraženu malaksalost. Ipak, stanje može vrlo brzo da se pogorša.

"Grip često počinje kao prehlada, ali može da dovede do upale pluća, dehidratacije ili problema sa disanjem. Ovo se posebno odnosi na osobe starije od 65 godina, trudnice i one sa oslabljenim imunitetom. Rano postavljanje dijagnoze i dovoljno odmora pomažu da se izbjegne hospitalizacija", naglašava dr Brunda.

Blagi kašalj koji može da prikrije infekciju pluća

Uporan zimski kašalj lako se zanemaruje, ali može da predstavlja rani znak bronhitisa ili infekcije donjih disajnih puteva. Nedovoljno odmora ili odlaganje terapije mogu da dovedu do ozbiljnih plućnih infekcija. Hladan vazduh dodatno iritira disajne puteve, zbog čega su pluća tokom zimskih meseci podložnija infekcijama.

Urinarne infekcije i zimska zamka dehidratacije

Infekcije urinarnog trakta nisu problem samo ljeti. Tokom zime ljudi često piju manje vode, što povećava rizik. Blago peckanje prilikom mokrenja može da djeluje podnošljivo, ali ako se zanemari, infekcija se može proširiti na bubrege, uz pojavu temperature, bolova u leđima i dodatnih komplikacija.

Kožne infekcije koje lakše nastaju na suvoj i ispucaloj koži

Suv vazduh tokom zime često dovodi do pucanja kože, čime se stvaraju "ulazna vrata" za bakterije i gljivice. Manje kožne infekcije mogu brzo da se pogoršaju kada je zaštitna barijera kože narušena, naročito kod osoba sa dijabetesom ili oslabljenim imunitetom.

Scena Viktorija Bekam otkrila kako se osjeća nakon što ju je sin "ujeo za srce"

"Pravovremena medicinska pomoć sprečava komplikacije i čini da zimske infekcije ne postanu opasne. Briga o zdravlju tokom zime podrazumeva i pažljivo praćenje simptoma koji se pogoršavaju, dovoljan unos tečnosti, održavanje higijene i blagovremeno savetovanje sa ljekarom", ističe dr Brunda, prenosi Kurir.