CIK poništio izbore u 17 izbornih jedinica, među njima i Banjaluka

ATV

24.12.2025

14:10

10
ЦИК поништио изборе у 17 изборних јединица, међу њима и Бањалука
Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine (CIK BiH) poništila je prijevremene izbore za predsjednika Republike Srpske u 17 izbornih jedinica na 136 biračkih mjesta, na kojima je navodno razlika bila u 15.822 glasova.

Izbori su poništeni u izbornim jedinicama u Prijedoru, Laktašima, Banjaluci, Doboju, Stanarima, Zvorniku, Vlasenici, Bratuncu, Nevesinju, Gacku, Rudu, Bileći, Milićima.

Takođe, izbori su poništeni i na jednom izbornom mjestu u Brčkom, dok je najviše izbora poništeno u Laktašima, Doboju i Bratuncu.

Odluka je donesena većinom glasova sa 5 za i 2 protiv, a na nju postoji pravo žalbe.

CIK je naveo da je izbore poništio na osnovu prigovora, i dodao da su utvrđene nepravilnosti.

"Na ovim prijevremenim izborima registrovane su brojne nepravilnosti. Da bi se zaštito integritet izbornog procesa potrebno je poništiti izbore", rečeno je u Komisiji.

Inače, CIK je ranije utvrdio rezultate izbora prema kojima je Siniša Karan, kandidat SNSD-a pobijedio Branka Blanušu, kandidata SDS-a sa 9.577 glasova razlike.

S obzirom da na odluku CIK-a postoji pravo žalbe, odluka o datumu održavanja ponovljenih izbora biće donesena nakon eventualne pravosnažnosti presude.

Prijevremeni izbori 2025

CIK BiH

Komentari (10)
