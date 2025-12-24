Logo
Large banner

Štab u Berkovićima ukinuo zabranu korištenja vode iz vodovoda

Izvor:

SRNA

24.12.2025

13:10

Komentari:

0
Штаб у Берковићима укинуо забрану кориштења воде из водовода
Foto: ATV BL

Opštinski štab za vanredne situacije Berkovići ukinuo je zabranu korištenja vode iz vodovoda, koja je uvedena nakon što je ljetos došlo do zamućenja na jednom od izvorišta zbog radova na Hidroelektrani "Dabar".

Na sjednici Štaba konstatovano je da se, u hidrometeorološki povoljnom periodu godine, Berkovići i naseljena mjesta Suzina, Ljuti Do, Potkom, Meča, Blaca i Predolje snabdijevaju vodom sa izvorišta "Trebesin" jer je voda zdravstveno ispravna i bezbjedna za korištenje.

"Istovremeno se konstatuje da se naselja koja gravitiraju Hateljima i Strupićima i dalje snabdijevaju sa izvorišta `Vrijeka`, pa se stanovništvu preporučuje pojačan oprez prilikom upotrebe vode", saopšteno je iz Opštinske uprave.

Opštinski Štab za vanredne situacije konstatovao je i da postoje znatna kašnjenja u realizaciji dogovorenih aktivnosti sa nadležnim energetskim preduzećima u vezi sa vodosnabdijevanjem Berkovića.

Владимир Путин

Svijet

Putin: Rusija se razvija kao jedinstvena sila

"Te aktivnosti su definisane protokolom o saradnji i preduzimanju zajedničkih aktivnosti za dugoročno obezbjeđenje vodosnabdijevanja opštine Berkovići, kao i one koje se tiču projekta hitne sanacije, rekonstrukcije i dogradnje izvorišta `Vrijeka`", podsjetili su iz opštine.

Štab je pozvao nadležna energetska preduzeća da hitno ubrzaju realizaciju svega dogovorenog.

Podijeli:

Tagovi:

vodovod

Berkovići

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Путин: Русија се развија као јединствена сила

Svijet

Putin: Rusija se razvija kao jedinstvena sila

4 h

0
Цеца Ражнатовић

Scena

Ceca Ražnatović progovorila nikad iskrenije o ljubavi

4 h

0
Дјевојка која је прехлађена лежи у кревету

Zdravlje

Zimske infekcije djeluju bezazleno, ali mogu da postanu ozbiljne

4 h

0
Путујете кроз Словенију - издато је важно упозорење

Region

Putujete kroz Sloveniju - izdato je važno upozorenje

4 h

0

Više iz rubrike

Саво Минић

Republika Srpska

Minić: Odluka Hrvatske ne ide u prilog dobrih komšijskih odnosa

5 h

0
Кошарац: Да ли федерална влада саботира учешће на "Експо 2027"?

Republika Srpska

Košarac: Da li federalna vlada sabotira učešće na "Ekspo 2027"?

5 h

0
Саво Минић, састанак са руководством Привредне коморе Српске

Republika Srpska

Minić sa rukovodstvom Privredne komore Srpske

7 h

0
НСРС о Нацрту закона о допуни Закона о играма на срећу

Republika Srpska

NSRS o Nacrtu zakona o dopuni Zakona o igrama na sreću

10 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

17

20

Slučaj nestale Danke Ilić: Više javno tužilaštvo saopštilo nove informacije

17

14

Volja građana i Jovica Radulović

17

10

Avdalović: Izbore ponavljaju na mjestu gdje je sve uredno, a pobjedu odnio Karan

17

08

Pronaći adekvatna rješenja za pouzdano snabdijevanje strujom

16

52

Direktor javnog preduzeća osumnjičen za zloupotrebu službenog položaja

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner