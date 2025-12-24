Strateški planovi razvoja Rusije obuhvataju čitavu zemlju od Kalinjingrada do Kurilskih ostrva, od Arktika do Donbasa. To je izjavio predsjednik Ruske Federacije Vladimir Putin, govoreći na plenarnoj sednici Saveta Federacije.

„Danas naši strateški planovi i programi razvoja obuhvataju cijelu zemlju: od Kalinjingrada do Kurilskih ostrva, od arktičkih širina do Krima, Donbasa i Kavkaza“, rekao je Putin.

Po njegovim riječima, personalni sastav organa vlasti Rusije, uključujući i Savjet Federacije, postepeno će se obnavljati u skladu sa zakonom.

„Sastav Savjeta Federacije, kao i drugih organa vlasti, i ubuduće će se, bez sumnje, obnavljati u skladu sa zakonom - postupno i redovno, uz uvažavanje jedinstvenih izbornih dana“, naglasio je predsjednik.

„Pri tome sam uvjeren da će visok kvalitet i kontinuitet zakonodavnog procesa, kao i tradicije Savjeta Federacije, nesumnjivo biti očuvani“, dodao je Putin, prenosi Sputnjik.