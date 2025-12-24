Logo
Large banner

Putin: Rusija se razvija kao jedinstvena sila

Izvor:

Sputnjik

24.12.2025

13:06

Komentari:

0
Путин: Русија се развија као јединствена сила
Foto: Tanjug/AP/Pavel Bednyakov

Strateški planovi razvoja Rusije obuhvataju čitavu zemlju od Kalinjingrada do Kurilskih ostrva, od Arktika do Donbasa. To je izjavio predsjednik Ruske Federacije Vladimir Putin, govoreći na plenarnoj sednici Saveta Federacije.

„Danas naši strateški planovi i programi razvoja obuhvataju cijelu zemlju: od Kalinjingrada do Kurilskih ostrva, od arktičkih širina do Krima, Donbasa i Kavkaza“, rekao je Putin.

Po njegovim riječima, personalni sastav organa vlasti Rusije, uključujući i Savjet Federacije, postepeno će se obnavljati u skladu sa zakonom.

Цеца Ражнатовић

Scena

Ceca Ražnatović progovorila nikad iskrenije o ljubavi

„Sastav Savjeta Federacije, kao i drugih organa vlasti, i ubuduće će se, bez sumnje, obnavljati u skladu sa zakonom - postupno i redovno, uz uvažavanje jedinstvenih izbornih dana“, naglasio je predsjednik.

„Pri tome sam uvjeren da će visok kvalitet i kontinuitet zakonodavnog procesa, kao i tradicije Savjeta Federacije, nesumnjivo biti očuvani“, dodao je Putin, prenosi Sputnjik.

Podijeli:

Tagovi:

Vladimir Putin

Rusija

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Цеца Ражнатовић

Scena

Ceca Ražnatović progovorila nikad iskrenije o ljubavi

4 h

0
Дјевојка која је прехлађена лежи у кревету

Zdravlje

Zimske infekcije djeluju bezazleno, ali mogu da postanu ozbiljne

4 h

0
Путујете кроз Словенију - издато је важно упозорење

Region

Putujete kroz Sloveniju - izdato je važno upozorenje

4 h

0
Одузето 637 хиљада марака: Хапшени министри и полицајци

Hronika

Oduzeto 637 hiljada maraka: Hapšeni ministri i policajci

4 h

0

Više iz rubrike

Путин честитао рођендан Захаровој

Svijet

Putin čestitao rođendan Zaharovoj

4 h

0
Снажан земљотрес погодио Тајван

Svijet

Snažan zemljotres pogodio Tajvan

5 h

0
Нестварни призори: Вулкан избацује лаву и до 380 метара у висину

Svijet

Nestvarni prizori: Vulkan izbacuje lavu i do 380 metara u visinu

5 h

0
Ледено у Москви: Забиљежена најнижа температура ове зиме

Svijet

Ledeno u Moskvi: Zabilježena najniža temperatura ove zime

6 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

17

20

Slučaj nestale Danke Ilić: Više javno tužilaštvo saopštilo nove informacije

17

14

Volja građana i Jovica Radulović

17

10

Avdalović: Izbore ponavljaju na mjestu gdje je sve uredno, a pobjedu odnio Karan

17

08

Pronaći adekvatna rješenja za pouzdano snabdijevanje strujom

16

52

Direktor javnog preduzeća osumnjičen za zloupotrebu službenog položaja

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner