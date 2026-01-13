Logo
Large banner

Krivična prijava zbog lomljenja prozora i stakla na vratima Patrijaršije

Izvor:

Tanjug

13.01.2026

21:08

Komentari:

0
Кривична пријава због ломљења прозора и стакла на вратима Патријаршије

Policija je saopštila da će podnijeti krivičnu prijavu protiv N.T. (35) koja je osumnjičena da je prije dva dana polomila prozor i staklo na ulaznim vratima na Patrijaršiji SPC.

N.T. je osumnjičena da je 11. januara pola sata prije ponoći polomila prozor i staklo na vratima Patrijaršije, ali nije ulazila u taj objekat u Ulici kralja Petra.

Вељко Ражнатовић

Scena

Veljko Ražnatović se oglasio iz Rusije: Pokazao kako provodi vrijeme

Pripadnici MUP-a u Beogradu, PS Stari grad, u saradnji sa Prvim osnovnim javim tužilaštvom, podnijeće krivičnu prijavu u redovnom postupku protiv N.T. zbog sumnje da je izvršila krivično djelo uništenje i oštećenje tuđe stvari.

Podijeli:

Tag:

Patrijaršija

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Priština Kosovo

Srbija

''Mučki napad na Srbe u Dečanima posljedica je antisrpske politike Prištine''

3 h

0
Аустрија у шоку: Трагичан крај потраге за Јоханом, ухапшен полицајац

Svijet

Austrija u šoku: Tragičan kraj potrage za Johanom, uhapšen policajac

3 h

0
Четири особе преминуле усљед инфекције грипом: Епидемиолошка ситуација се погоршава

Zdravlje

Četiri osobe preminule usljed infekcije gripom: Epidemiološka situacija se pogoršava

3 h

0
Трамп: Мораћете сами открити каква је помоћ на путу за Иран

Svijet

Tramp: Moraćete sami otkriti kakva je pomoć na putu za Iran

3 h

0

Više iz rubrike

Priština Kosovo

Srbija

''Mučki napad na Srbe u Dečanima posljedica je antisrpske politike Prištine''

3 h

0
Завршио се само први пик леденог таласа: Ево када опет стиже права зима

Srbija

Završio se samo prvi pik ledenog talasa: Evo kada opet stiže prava zima

4 h

0
Отац скривао сина од полиције и Центра за социјални рад: Мјесец касније пуцао у бабу и дједа

Srbija

Otac skrivao sina od policije i Centra za socijalni rad: Mjesec kasnije pucao u babu i djeda

10 h

0
Двије Бугарке ухапшене због пљачке Наде Мацуре

Srbija

Dvije Bugarke uhapšene zbog pljačke Nade Macure

13 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

00

00

Srećna pravoslavna Nova godina!

23

00

Mask ponudio besplatan internet u Iranu

22

50

Sergej Ćetković iznio oštar stav: ''Sve je laž..''

22

40

Popularna prodavnica naplaćuje ulazak

22

30

Jednu stvar obavezno unesite u kuću za Srpsku novu godinu

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner