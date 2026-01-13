Krivična prijava zbog lomljenja prozora i stakla na vratima Patrijaršije

Policija je saopštila da će podnijeti krivičnu prijavu protiv N.T. (35) koja je osumnjičena da je prije dva dana polomila prozor i staklo na ulaznim vratima na Patrijaršiji SPC.

N.T. je osumnjičena da je 11. januara pola sata prije ponoći polomila prozor i staklo na vratima Patrijaršije, ali nije ulazila u taj objekat u Ulici kralja Petra.

Pripadnici MUP-a u Beogradu, PS Stari grad, u saradnji sa Prvim osnovnim javim tužilaštvom, podnijeće krivičnu prijavu u redovnom postupku protiv N.T. zbog sumnje da je izvršila krivično djelo uništenje i oštećenje tuđe stvari.