Završio se samo prvi pik ledenog talasa: Evo kada opet stiže prava zima

Danas se završava polako prvi pik "ledenog talasa" od početka zime 2026., kada se od srijede očekuje blago otopljenje, da bi zatim uslijedilo novo zahlađenje.

Meteorolog iz Srbije Ivan Ristić prognozirao je tačan datum kada u Evropu i u naše područje stiže sibirski anticiklon i ponovni nalet prave zime.

Od srijede slijedi kratak period otopljenja, koji bi mogao da potraje od 7 do 10 dana, a zatim bi ponovo uslijedilo zahlađenje.

Suvo vrijeme

Najavljeno otopljenje potvrdio je i direktor Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHMZ) Srbije, Jugoslav Nikolić, koji je kazao da postepena stabilizacija vremena očekuje se od 14. januara, a da se još sutra očekuju umjereni i jaki jutarnji mrazevi sa najnižom temperaturom ispod minus 10 stepeni.

– Od 14. do 23. januara očekuje se suvo vrijeme uz porast jutarnjih i dnevnih temperatura koje će od sredine mjeseca u nizijama biti u opsegu od plus 5 do plus 11 stepeni – rekao je Nikolić.

Od 23. od 31. januara biće povremena prolazna oblačnost koja će usloviti kišu i snijeg, a u slučaju opasnosti od obilnijih padavina, RHMZ će pravovremeno dostaviti upozorenja svim nadležnim službama i subjektima u sistemu zaštite i spašavanja, kao što je to ranije bio slučaj.

„Temperature do +10 stepeni“

Ivan Ristić naglašava da smo zaboravili kako izgleda prava zima i da ovo još uvijek nije zima kakva je bila osamdesetih godina. Kako kaže, poslije 2030. godine sve češće biti ovakve zime i sve hladnije.

– Ledeni talas se završava. Od danas temperatura polako počinje da raste, a otopljenje stiže od utorka. Ipak, u utorak ujutru mjestimično će biti ledene kiše. Od srijede će temperatura biti u plusu, a može ići i do +10 stepeni u četvrtak, petak i u subotu. Košava će kvariti osjećaj otopljenja i snijeg će početi da se topi, naročito u nižim predjelima – rekao je Ristić.

Od petka košava

Kako najavljuje RHMZ, do petka (16.01.) suvo i toplije vrijeme uz smjenu sunčanih i oblačnih intervala i otapanje snežnog pokrivača.

U petak (16.01.) u košavskom području pojačanje jugoistočnog vjetra.

Od subote (17.01.) umjereno do potpuno oblačno, u košavskom području i vjetrovito sa jakim i olujnim jugoistočnim vjetrom.

– Za dane vikenda na jugozapadu, jugu i jugoistoku ponegdje sa kišom, na višim planinama sa snijegom, dok se početkom sljedeće sedmice padavine mjestimično očekuju i u ostalim krajevima – najavljuje RHMZ Srbije.

“Stiže sibirski anticiklon”

Ristić kaže da će se snijeg topiti postepeno. Sibirski anticiklon najavljuje od 18. januara, a nove snježne padavine za 19. januar.

– IRIE ECMWF danas složni prognoziraju malo snijega za 19. januar, više snijega prema IRIE AIFS modelu očekujemo 22. januara – prognozira Ristić.

– Da, pomenula se ta „ruska zima“. Sibirski anticiklon će doći, taj veoma hladan vazduh, i temperatura će pasti ponovo najviše ispod nule. I tamo, oko 24., 25. januara, očekujemo ponovo i snježne padavine. Tako da zima će se brzo vratiti – ističe Ristić.

Apelovao je da ko može izbjegne boravak napolju zbog rizika od povreda na ledu i poledici koje su okovale Srbiju i regiju. Savjetovao je izlazak kada temperatura pređe nula stepeni, jer će tada led početi da se topi.

Pojava leda na Dunavu

Kako RHMZ upozorava, na Dunavu od Bezdana do Slankamena vodostaji će se narednih dana kretati oko i nešto ispod niskih plovidbenih nivoa.

– Pojava priobalnog leda, kao i ledohoda na 5 do 20% širine rječnog korita na dijelu toka Dunava od Bezdana do Bogojeva se očekuje od 12. januara sa daljim intenziviranjem ledenih pojava do 15. januara – upozorava RHMZ.

Nikolić je izjavio danas da je hidrološka situacija u Srbiji povoljna i da se ne očekuju poplave, a da će doći do punjena akumulacija.