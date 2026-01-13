Otac skrivao sina od policije i Centra za socijalni rad: Mjesec kasnije pucao u babu i djeda

Tinejdžera Dušana P. (16) sa Zvezdare su baba po ocu S.P. (66), stric A.B. (41) i djeda po ocu Z.P. (67) prijavili policiji u decembru 2025. godine zbog nasilnog ponašanja, međutim, otac Jovan P. (42) ga je tada skrivao kako bi onemogućio policiji i Centru za socijalni rad da postupe po prijavi za nasilje u porodici, saznaje "Blic". Samo mjesec dana kasnije, tinejdžer je u porodičnoj kući na Zvezdari pucao u babu i djedu i teško ih ranio, a potom je izvršio samoubistvo.

Naime, kako saznajemo, u decembru 2025. godine, Dušan je u porodičnoj kući na Zvezdari, dok je držao nož, prijetio smrću babi S.P. (66), a bio je nasilan i prema stricu A.B. (41) kojem je oštetio automobil.

- Dušan je tada bio nasilan i prema djedu koji je pokušao da zaštiti sina i ženu - kaže naš izvor.

Kako saznajemo, otac Jovan P. (42) je tada zajedno sa sinom Dušanom napustio porodičnu kuću i otišao u nepoznatom pravcu.

- On je tada onemogućio i ometao službena lica Gradskog centra za socijalni rad, kao i policijske službenike, da postupaju prema maloljetniku zbog sumnje da je učinio nasilje u porodici. Otac se ponašao u potpunosti suprotno od interesa djeteta - kaže naš izvor.

Kako saznajemo, Jovan P. je sina tada skrivao u kući rođaka, policijskim službenicima je davao netačne informacije telefonskim putem i nije otvarao vrata stana gdje su boravili, kada su policijski službenici pokušali da realizuju potragu za maloljetnikom.

Pucao u babu i djedu pa u sebe

Podsjetimo, Dušan P. (16) je na Božić, 7.januara, pucao u babu i dedu u porodičnoj kući na Zvezdari, a potom je jedan hitac ispalio u sebe.

On je, usljed teških povreda, preminuo u bolnici.

Kako su prenijeli mediji, navodno je tinejdžer tražio babi i dedi 18.000 evra nakon čega je zapucao.

Jedan komšija kratko je prokomentarisao da je D.P. (16) bio problematičan, te i da je na svega 20 metara od kuće više puta viđen da diluje narkotike.

- Rekli smo mu nekoliko puta da se skloni sa tog mesta i da ne prodaje drogu tu i on se poslije nekog vremena zaista sklonio - rekao je ranije komšija.

Navodno, u kući je bio prisutan i dječak (11) koji je pobjegao kod komšija kada je vidio pištolj.