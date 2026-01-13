Logo
Large banner

Otac skrivao sina od policije i Centra za socijalni rad: Mjesec kasnije pucao u babu i djeda

Izvor:

Blic

13.01.2026

14:10

Komentari:

0
Отац скривао сина од полиције и Центра за социјални рад: Мјесец касније пуцао у бабу и дједа
Foto: Tanjug

Tinejdžera Dušana P. (16) sa Zvezdare su baba po ocu S.P. (66), stric A.B. (41) i djeda po ocu Z.P. (67) prijavili policiji u decembru 2025. godine zbog nasilnog ponašanja, međutim, otac Jovan P. (42) ga je tada skrivao kako bi onemogućio policiji i Centru za socijalni rad da postupe po prijavi za nasilje u porodici, saznaje "Blic". Samo mjesec dana kasnije, tinejdžer je u porodičnoj kući na Zvezdari pucao u babu i djedu i teško ih ranio, a potom je izvršio samoubistvo.

Naime, kako saznajemo, u decembru 2025. godine, Dušan je u porodičnoj kući na Zvezdari, dok je držao nož, prijetio smrću babi S.P. (66), a bio je nasilan i prema stricu A.B. (41) kojem je oštetio automobil.

- Dušan je tada bio nasilan i prema djedu koji je pokušao da zaštiti sina i ženu - kaže naš izvor.

полиција рс ротација

Hronika

Pucao na babu i djeda zbog dijela kuće koji su mu dugovali? Najnoviji detalji krvavog pira

Kako saznajemo, otac Jovan P. (42) je tada zajedno sa sinom Dušanom napustio porodičnu kuću i otišao u nepoznatom pravcu.

- On je tada onemogućio i ometao službena lica Gradskog centra za socijalni rad, kao i policijske službenike, da postupaju prema maloljetniku zbog sumnje da je učinio nasilje u porodici. Otac se ponašao u potpunosti suprotno od interesa djeteta - kaže naš izvor.

Kako saznajemo, Jovan P. je sina tada skrivao u kući rođaka, policijskim službenicima je davao netačne informacije telefonskim putem i nije otvarao vrata stana gdje su boravili, kada su policijski službenici pokušali da realizuju potragu za maloljetnikom.

Pucao u babu i djedu pa u sebe

Podsjetimo, Dušan P. (16) je na Božić, 7.januara, pucao u babu i dedu u porodičnoj kući na Zvezdari, a potom je jedan hitac ispalio u sebe.

илу-старац-22102025

Region

Starac uhvaćen sa kokainom, tvrdi da se preporodio: Koristim to za zdravlje

On je, usljed teških povreda, preminuo u bolnici.

Kako su prenijeli mediji, navodno je tinejdžer tražio babi i dedi 18.000 evra nakon čega je zapucao.

Jedan komšija kratko je prokomentarisao da je D.P. (16) bio problematičan, te i da je na svega 20 metara od kuće više puta viđen da diluje narkotike.

- Rekli smo mu nekoliko puta da se skloni sa tog mesta i da ne prodaje drogu tu i on se poslije nekog vremena zaista sklonio - rekao je ranije komšija.

Navodno, u kući je bio prisutan i dječak (11) koji je pobjegao kod komšija kada je vidio pištolj.

Podijeli:

Tagovi:

pokušaj ubistva

Samoubistvo

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Испливао шокантан интиман снимак Мине Костић, изводила стриптиз за Каспера

Scena

Isplivao šokantan intiman snimak Mine Kostić, izvodila striptiz za Kaspera

2 h

0
Магла сунце

Društvo

Banjaluka u kratkim rukavima, dok je Gacko pod ledom

2 h

0
Милорад Додик

BiH

Dodik o plakatama: To nije nikakva "poruka mira", već otvoren čin političke i vjerske mržnje

3 h

1
Одгођено отварање моста у Чесми, ово је разлог

Banja Luka

Odgođeno otvaranje mosta u Česmi, ovo je razlog

3 h

0

Više iz rubrike

Двије Бугарке ухапшене због пљачке Наде Мацуре

Srbija

Dvije Bugarke uhapšene zbog pljačke Nade Macure

5 h

0
Опљачкана Нада Мацура! Ево гдје су је лопови оробили

Srbija

Opljačkana Nada Macura! Evo gdje su je lopovi orobili

7 h

0
Стигло упозорење за возаче: Опрез!

Srbija

Stiglo upozorenje za vozače: Oprez!

23 h

0
Пронађено тијело мушкарца, ухапшен осумњичени

Srbija

Pronađeno tijelo muškarca, uhapšen osumnjičeni

1 d

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

16

30

U kojim gradovima Srpske se organizuje doček pravoslavne Nove godine?

16

30

Sve saobraćajnice u Istočnom Starom Gradu prohodne

16

25

Sipajte u posudu jedan sastojak i riješite se vlage iz doma zauvijek

16

16

Cijene srebra i zlata na rekordnom nivou

16

12

Haraju oboljenja slična gripu

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner