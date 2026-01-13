Dvije Bugarke uhapšene zbog pljačke Nade Macure

Bugarske državljanke osumnjičene su da su u nedjelju, 11. januara, u gradskom prevozu u Beogradu, počinile krivično djelo krađa i opljačkale poznatu srpsku doktoricu i bivšu poslanicu Nadu Macuru.

Kako saznaje Telegraf.rs Nada Macura je pokradena u gradskom prevozu u Beogradu na liniji 78, dok je putovala ka Banjici.

Naime, kada je izašla iz autobusa na stanici kod pijace, primijetila je da joj fali novčanik u kom su se nalazila sva dokumenta, ali i platne kartice.

Srbija Opljačkana Nada Macura! Evo gdje su je lopovi orobili

Nada Macura je odmah slučaj prijavila policiji, a kako je za Telegraf.rs rekao izvor blizak istrazi, primijetila je sumnjivo kretanje, ali, iako nije videla sam trenutak krađe, zapamtila je jedan detalj.

"Nada je ispričala da je primetila da se neko "mota" oko nje dok je bila u gužvi u autobusu. Ipak, u tom trenutku nije sumnjala da je meta džeparoša", ispričao je izvor za Telegraf.rs.

Nesreći tu nije bio kraj, osumnjičene su počele da koriste kartice poznate doktorice i da joj skidaju pare sa računa, te je morala da kontaktira i banku kako bi ih blokirala i zustavila ih u nameri da joj uzmu sav novac.

Policija je odmah izašla na lice mjesta, obavila razgovor sa Macurom, a zahvaljujući snimcima sa okolnih nadzornih kamera, osumnjičene su ubrzo identifikovane i uhapšene.

Njima je, po nalogu Drugog osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu, određeno zadržavanje do 48 sati, u kom roku će biti saslušane kod nadležnog tužioca za krivično djelo koje im se stavlja na teret.

Srećom, dr Nada Macura u ovom incidentu nije povrijeđena, ali je pretrpjela ogroman stres. Gubitak svih ličnih dokumenata i drskost lopova koji su novac počeli da troše istog trenutka ostavili su doktorku u šoku.

Redakcija Telegrafa kontaktirala je Nadu Macuru povodom ovog događaja, ali ona nije željela da daje izjavu za medije.

"Ne želim da komentarišem jer je istraga u toku. Bitno je da sam odmah prijavila i da su uhapšene", rekla je kratko Nada Macura.