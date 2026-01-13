Snežana Đurišić u Zagrebu pred 2.000 ljudi pjevala "Vidovdan" i "Odakle si sele": Publika u transu

Snežana Đurišić održala je koncert u Zagrebu, a njen nastup je bio dio manifestacije "Srpsko veče".

Kako pišu hrvatski mediji, dvorana je bila ispunjena do posljednjeg mjesta, a na nastupu je pjevačica pjevala i pjesme "Odakle si sele" i "Vidovdan".

Snežana Đurišić je u Zagrebu nastupila pred oko 2.000 ljudi.

Kako se može vidjeti na snimcima koji su se pojavili na društvenim mrežama, publika je uglas pjevala hitove među kojima su "Kuće male krečene u belo", "Odakle si sele" i "Vidovdan".

Pjevačica je odmah podijelila snimke sa svog nastupa u Zagrebu, na kom su prisutni sa njom pjevali u glas.

Više od pet decenija se bavi muzikom

Inače, Snežana Đurišić se 50 godina bavi muzikom, a jednom prilikom je govorila o svojim počecima.

- Ja sada imam 64 godine, a 50 godina se profesionalno bavim ovim poslom. Počela sa da pjevam kao mlada curica. Sa 7 sam već počela da nastupam pred publikom, a sa 9 sam snimili prvu ploču Imala sam sreću da mi je Bog dao taj talenat. Cijeli život mi je protkan muzikom. Ne bih mogla bez muzike. Ta moja pjesma i ljubav prema istoj, to je nešto bez čega ne bih mogla da živim – rekla je Snežana jednom prilikom, a evo kako je izgledala na početku karijere.