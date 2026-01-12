Logo
Large banner

Potvrđena šuga u Hrvatskoj: Bolest se lako širi

12.01.2026

18:13

Komentari:

0
Хрватска
Foto: Pexels/Alan Wang

U Dubrovniku su potvrđeni slučajevi šuge, zarazne bolesti kože koju uzrokuje grinja Sarcoptes scabiei.

Zasad u vrtićima nema oboljelih, ali roditelji su upozoreni jer se bolest lako širi u kolektivima poput vrtića i škola, piše Dubrovački dnevnik.

U Hrvatskoj se godišnje prijavi manje od 1.000 slučajeva, dok se u Dubrovačko-neretvanskoj županiji bilježi 50 do 100 slučajeva.

Koji su simptomi?

Glavni simptomi su intenzivan svrab, crveni osip i kanalići na koži.

Kod d‌jece ponekad i budu zahvaćeni glava, lice i dlanovi.

Kako se liječi?

Liječenje se provodi lokalnim ili peroralnim lijekovima poput permetrina i ivermektina.

Uz terapiju, važno je oprati u vrućoj vodi svu od‌jeću, posteljinu i peškire, usisati tepihe i namještaj te dezinfikovati predmete koji se ne mogu prati.

Ислам-илустрација

BiH

Oglasila se Islamska zajednica u BiH o izjavi Cerića

Svi članovi porodice i polni partneri trebaju se istovremeno liječiti kako bi se spriječila ponovna zaraza.

Uz pravilnu dijagnozu i liječenje, prognoza je kod zdravih osoba odlična. Zdravstvene službe pozivaju građane na oprez i pravovremeno javljanje ljekaru.

Podijeli:

Tagovi:

Šuga

Hrvatska

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Огласила се Исламска заједница у БиХ о изјави Церића

BiH

Oglasila se Islamska zajednica u BiH o izjavi Cerića

2 h

0
Тинејџер страдао док је чистио снијег

Svijet

Tinejdžer stradao dok je čistio snijeg

2 h

0
Не дају му да пјева: Овај хрватски град је за Томпсона и даље неосвојива тврђава

Region

Ne daju mu da pjeva: Ovaj hrvatski grad je za Tompsona i dalje neosvojiva tvrđava

2 h

1
Лувр поново затворен

Svijet

Luvr ponovo zatvoren

2 h

0

Više iz rubrike

Не дају му да пјева: Овај хрватски град је за Томпсона и даље неосвојива тврђава

Region

Ne daju mu da pjeva: Ovaj hrvatski grad je za Tompsona i dalje neosvojiva tvrđava

2 h

1
Старац ухваћен са кокаином, тврди да се препородио: Користим то за здравље

Region

Starac uhvaćen sa kokainom, tvrdi da se preporodio: Koristim to za zdravlje

2 h

0
Старац броји паре

Region

Lažni policajci iz BiH odnijeli 171.000 evra: Staricu uvjerili da je banka potkrada

2 h

0
Policija Hrvatska MUP Hrvatske

Region

Pronađeno tijelo žene u porodičnoj kući, sumnja se na jedno

5 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

20

11

Ovo je najbolji izbor drveta za ogrijev, drži toplotu i gori sporo

20

02

Ubio kćerku zbog TikToka, majka otkrila kroz kakav su pakao prošli

20

00

Minus i led okovali Srpsku i region; U Srbiji vanredna situacija u deset opština

19

52

Stejt department poništio više od 100.000 viza

19

43

Zimska idila izazvala mnogobrojne probleme u Banjaluci

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner