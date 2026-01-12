Potvrđena šuga u Hrvatskoj: Bolest se lako širi

12.01.2026
U Dubrovniku su potvrđeni slučajevi šuge, zarazne bolesti kože koju uzrokuje grinja Sarcoptes scabiei.
Zasad u vrtićima nema oboljelih, ali roditelji su upozoreni jer se bolest lako širi u kolektivima poput vrtića i škola, piše Dubrovački dnevnik.
U Hrvatskoj se godišnje prijavi manje od 1.000 slučajeva, dok se u Dubrovačko-neretvanskoj županiji bilježi 50 do 100 slučajeva.
Glavni simptomi su intenzivan svrab, crveni osip i kanalići na koži.
Kod djece ponekad i budu zahvaćeni glava, lice i dlanovi.
Liječenje se provodi lokalnim ili peroralnim lijekovima poput permetrina i ivermektina.
Uz terapiju, važno je oprati u vrućoj vodi svu odjeću, posteljinu i peškire, usisati tepihe i namještaj te dezinfikovati predmete koji se ne mogu prati.
Svi članovi porodice i polni partneri trebaju se istovremeno liječiti kako bi se spriječila ponovna zaraza.
Uz pravilnu dijagnozu i liječenje, prognoza je kod zdravih osoba odlična. Zdravstvene službe pozivaju građane na oprez i pravovremeno javljanje ljekaru.
