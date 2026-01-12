Logo
Oglasila se Islamska zajednica u BiH o izjavi Cerića

12.01.2026

18:02

Огласила се Исламска заједница у БиХ о изјави Церића
Foto: RTRS

Za Islamsku zajednicu u BiH neprihvatljivo je dovođenje u pitanje djelovanja, organizacije ili kanonske osnove tradicionalnih crkava i vjerskih zajednica u BiH, rečeno je danas iz Islamske zajednice povodom izjave bivšeg poglavara Mustafe Cerića o osnivanju takozvane bosanske pravoslavne crkve.

Iz Islamske zajednice navode da tradicionalne vjerske zajednice i crkve u BiH imaju svoju autonomiju, istorijsku i svaku drugu posebnost koja se mora poštovati.

Митрополит Хризостом-05012026

BiH

Mitropolit Hrizostom: Cerićeve ideje podsjećaju na ideologiju NDH

"Za Islamsku zajednicu u BiH neprihvatljivo je bilo čije uplitanje u rad crkava i vjerskih zajednica, kao i u njihovu unutrašnju organizaciju. Ovakve rasprave nisu konstruktivne, ne razvijaju, niti podstiču međusobno uvažavanje koje nam je u ovom trenutku tako potrebno", rečeno je iz Islamske zajednice za agenciju Mina.

