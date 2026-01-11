Logo
Zbog Nikšićeve neodgovornosti upitno funkcionisanje institucija i održavanje izbora

Branka Dakić

11.01.2026

19:04

Због Никшићеве неодговорности упитно функционисање институција и одржавање избора
Ugroženo je funkcionisanje institucija BiH, onemogućeno povećanje plata za oko 22.000 zaposlenih i realizacija započetih projekata, a upitno je i održavanje Opštih izbora u oktobru.

I, sve to jer je federalni premijer Nermin Nikšić odbio glasati za globalni fiskalni okvir za period 2026.-2028. Na ovaj problem upozorila je predsjedavajuća Savjeta ministara BiH, Borjana Krišto. Nije se dugo čekalo na Nikšićev odgovor. Čeka, kaže, da Ustavni sud Bih donese odluku o ustavnosti Vlade Republike Srpske, pa će ond aučestvovati u radu Fiskalnog savjeta.

„Na ovo pitanje ukazujem duže vrijeme i ostajem dosljedan svom stavu: Do donošenja odluke Ustavnog suda BiH o ovom pitanju neću učestvovati u radu Fiskalnog savjeta BiH. Istovremeno, želim jasno demantovati netačne i nedobronamjerne tvrdnje o navodnom opstruisanju fiskalnih odluka. Predstavnici Federacije BiH su se na svakoj sjednici Fiskalnog vijeća zalagali za veća izdvajanja sa Jedinstvenog računa, kao i za veći okvir rashoda za institucije BiH“, kaže Nermin Nikšić, predsjednik Vlade Federacije BiH.

Ustavni sud BiH o ustavnosti Vlade Srpske odlučivaće tek krajem ovog mjeseca. Nikšić je važnija Vlada Srpske od budžeta i plata radnika institucijama BiH, kaže Srđan Amidžić.

"Nije da se mi u Republici Srpskoj ne bismo saglasili sa ovom Nikšićevom izjavom, ali u ovom slučaju je takva izjava uvaženog premijera FBiH samo pokazatelj koliko su političari iz FBiH zagledani u Vladu Republike Srpske. Nažalost, opstrukcija rada Fiskalnog savjeta bespotrebno onemogućava povećanje plata za oko 22.000 zaposlenih i realizaciju započetih projekata. Podsjetiću da bez fiskalnog okvira nema ni funkcionalnog Zakona o budžetu institucija BiH za ovu godinu, jer je tako propisano Zakonom o finansiranju institucija BiH", kaže Srđan Amidžić, ministar finansija i trezora u Savjetu ministara BiH.

Bez budžeta nema ni finansiranja Opštih izbora u oktobru, ali to Nikšića očigledno ne brine. Ne bi se reklo ni da su zabrinuti članovi CIK-a, jer se po ovom pitanju nisu oglasili, a ni na naše pozive ne odgovaraju. Javio se zato Vehid Šehić, bivši Član CIK-a. Upozorava da je neodgovorno dovoditi u pitanje izborni proces.

„Vlast će morati da nađe rješenje kada su u pitanju izbori, iz jednog prostog razloga, jer bi time kršili Ustav BiH, a nepoštivanji institucija ove države i Ustava BiH predstavlja krivično djelo“, rekao je Vehid Šehić, bivši član CIK-a BiH.

Upozorava i da političari raspolažu novcem građana BiH, te da bi tako i trebalo da se ponašaju. Umjesto toga, na političkoj sceni je politikanstvo i, po svemu sudeći, preuranjena politička kampanja, a sve to na štetu građana, a pod plaštom zalaganja za pravo i pravdu.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Nermin Nikšić

BiH

institucije BiH

