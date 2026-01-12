Mitropolit Hrizostom: Cerićeve ideje podsjećaju na ideologiju NDH

12.01.2026
Mitropolija dabrobosanska zatražiće odgovor od Islamske zajednice da li ih predstavlja bivši reis Mustafa Cerić i podržavaju li njegove ideje o tzv. "bosanskoj pravoslavnoj crkvi".
Mitropolit dabrobosanski Hrizostom takve izjave ocjenjuje kao sulude i poredi ih s idejama koje se dovode u vezu sa NDH.
O Cerićevom nacionalizmu i mržnji, kaže mitropolit, svjedoče i brojni tekstovi u kojima govori da je srpski i pravoslavni narod bolestan.
"On je 1999. godine govorio o bolesti srpskog naroda, samo zato što se Srbi osjećaju pravoslavnim Srbima i što nisu prihvatili niti doktrinu Ante Pavelića, niti njegovu doktrinu iz '91, '92. godine", poručuje mitropolit Hrizostom.
Ističe da je ideja o obnavljanju pravoslavne crkve u BiH suluda.
"Mi postojimo ovdje još prije Svetog Save kao pravoslavna crkva", jasan je mitropolit Hrizostom, prenosi RTRS.
