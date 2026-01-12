Istraživači otkrili način da probude ćelije koje uništavaju rak

Naučnici sa Univerziteta u Sautemptonu otkrili su novu strategiju koja bi mogla da pojača odgovor imunskog sistema na rak.

Riječ je o inovativnom tipu antitela, dizajniranom tako da snažnije aktivira T ćelije – ključne imunološke „borce“ protiv tumorskih ćelija.

U radu objavljenom u časopisu Nature Communications, naučnici opisuju upotrebu posebno dizajniranih antitela, osmišljenih tako da efikasnije „uključe“ T ćelije koje su sposobne da uništavaju ćelije raka.

Ova antitela deluju tako što istovremeno „hvataju“ i „grupišu“ više receptora na imunskim ćelijama, čime se pojačava signal koji T ćelijama daje instrukciju da napadnu tumore.

Istraživanje je predvodio tim sa Centra za imunologiju raka Univerziteta u Sautemptonu i bilo je usmereno na imunski receptor poznat kao CD27. Da bi se T ćelije aktivirale, CD27 zahteva specifičan odgovarajući „ključ“ (ligand). Taj ligand se prirodno stvara tokom infekcija, ali ga u tumorskom okruženju uglavnom nema. Bez tog signala, T ćelije se samo slabo aktiviraju i teško uspevaju da pokrenu efikasan odgovor protiv ćelija raka.

Ograničenja klasičnih antitela

Antitela mogu da funkcionišu poput univerzalnog ključa vezujući se za imunske receptore, ali većina antitela koja se danas koriste u terapiji ima oblik slova J, sa samo dve tačke vezivanja. To ih ograničava na istovremeno povezivanje sa svega dva receptora.

Iako su terapije antitelima revolucionisale liječenje raka, one nisu djelotvorne kod svih pacijenata. U mnogim slučajevima, T ćelije ne dobijaju kompletan skup signala potrebnih da bi postale u potpunosti funkcionalne.

Kako bi to prevazišli, istraživači su razvili antitela sa četiri tačke vezivanja, što im omogućava da se povežu sa većim brojem receptora. Ova antitela takođe „regrutuju“ drugu ćeliju, koja prisiljava vezane CD27 receptore da se grupišu. Taj proces dodatno pojačava signal aktivacije i vrlo verno oponaša način na koji se CD27 prirodno aktivira u organizmu.

Profesor Ajmen Al-Šamkani sa Univerziteta u Sautemptonu, koji je predvodio studiju, objašnjava:

"Već smo razumjeli kako prirodni CD27 signal u tijelu aktivira T ćelije, ali pravi izazov je bio pretvoriti to znanje u lijek. Antitijela su pouzdani molekuli i odlična osnova za lijekove. Međutim, prirodni oblik antitela nije bio dovoljno snažan, pa smo morali da napravimo efikasniju verziju", rekao je profesor Al-Šamkani.

Snažniji odgovor protiv tumora

U laboratorijskim ispitivanjima, sprovedenim na miševima i na ljudskim imunskim ćelijama, nova antitela su bila efikasnija u aktiviranju CD8 T ćelija – „specijalnih jedinica“ imunskog sistema – u poređenju sa standardnim antitelima J-oblika, obezbjeđujući snažniji antitumorski odgovor.

Povećanjem osetljivosti CD27 na terapijsko delovanje, ovi rezultati nude jasan model za razvoj imunoterapija nove generacije, koje bi mogle efikasnije da iskoriste imuni sistem u borbi protiv raka.

"Ovaj pristup mogao bi da unapredi buduće terapije raka, omogućavajući imunskom sistemu da funkcioniše bliže svom punom potencijalu", zaključio je profesor Al-Šamkani.

(Kurir)