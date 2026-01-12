"Orešnik" onesposobio zavod za remont aviona

Ukrajinski državni zavod za remont aviona u Lavovu onesposobljen je usljed napada ruskih raketa "orešnik" u noći 9. januara, saopšteno je iz ruskog Ministarstva odbrane.

"Prema informacijama koje je potvrdilo nekoliko nezavisnih izvora, državni zavod za remont aviona u Lavovu onesposobljen je usljed napada koje su ruske oružane snage izvršile u noći 9. januara koristeći mobilni kopneni raketni sistem `orešnik`", navodi se u saopštenju.

Rusija je onesposobila rad ukrajinskog postrojenja za servis borbenih aviona "F-16" i "mig 29" koje je isporučio Zapad, piše u objavi.

Ministarstvo odbrane preciziralo je da su ruske snage pogodile radionice, skladišta dronova i aerodromsku infrastrukturu zavoda.