"Orešnik" onesposobio zavod za remont aviona

Ukrajinski državni zavod za remont aviona u Lavovu onesposobljen je usljed napada ruskih raketa "orešnik" u noći 9. januara, saopšteno je iz ruskog Ministarstva odbrane.
"Prema informacijama koje je potvrdilo nekoliko nezavisnih izvora, državni zavod za remont aviona u Lavovu onesposobljen je usljed napada koje su ruske oružane snage izvršile u noći 9. januara koristeći mobilni kopneni raketni sistem `orešnik`", navodi se u saopštenju.
Rusija je onesposobila rad ukrajinskog postrojenja za servis borbenih aviona "F-16" i "mig 29" koje je isporučio Zapad, piše u objavi.
Ministarstvo odbrane preciziralo je da su ruske snage pogodile radionice, skladišta dronova i aerodromsku infrastrukturu zavoda.
