Ovo su najteže snahe po horoskopskom znaku

Škorpija

Najčešće su na vrhu ovakvih lista. Škorpije su intenzivne, nepovjerljive i teško opraštaju.

Ako osjete da ih ne poštuju ili da se neko miješa u njihov odnos, znaju postati hladne i osvetoljubive.

Nisu tip koji će ćutati "radi mira u kući" - radije će zapaliti most nego glumiti harmoniju.

Ovan

Impulsivna je, glasna i direktna. Ovan-snaha ne trpi autoritete, pogotovo ne one koji se nameću bez pitanja.

Ako misli da je svekrva prešla granicu, to će reći odmah, bez filtera. Problem nije u lošoj namjeri, nego u potpunom nedostatku takta.

Lav

Lavice vole biti glavne i teško podnose konkurenciju - a svekrva se tu često percipira kao "druga alfa žena".

Ako ne dobijaju dovoljno poštovanja ili pažnje, mogu postati dramatične, pasivno-agresivne ili jednostavno nezainteresovane za porodične rituale koji im nisu po volji.

Vodolija

Emocionalno su distancirane i svoje. Vodolija-snaha ne voli tradicionalne uloge, porodične obaveze "jer se tako mora" ni emocionalne ucjene.

Svekrve je često doživljavaju kao hladnu, čudnu ili nezainteresovanu, iako je ona zapravo samo alergična na kontrolu.

Jarac

Naizgled je hladna, ozbiljna i rigidna. Snahe u znaku Jarca imaju jasna pravila i granice, a porodične drame ih iscrpljuju.

Ako procijene da je odnos toksičan, jednostavno će se povući - bez objašnjenja i bez grižnje savjesti. To se često tumači kao bahatost ili arogancija, prenosi Indeks.