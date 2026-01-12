Napokon će krenuti dalje: Za ova 3 znaka život se konačno mijenja

Nakon 8. januara 2026. godine, život za tri horoskopska znaka konačno počeo je da se mijenja nabolje.

Faza opadajućeg Mjeseca donosi priliku za duboko preispitivanje i emocionalnu obradu, ključnu nakon važnih životnih događaja.

Energija Device, u kojoj se Mesec nalazi, podstiče razboritost i pomaže da na praktičan način shvatite šta se dogodilo, olakšavajući završavanje započetog.

Za odabrane znakove, naredni period nudi stvaran osjećaj zaključka jedne životne faze, a rješavanje dugotrajnih nesuglasica daće im podsticaj da napokon krenu dalje.

Bik

Bikovi, opadajući Mesec u D‌jevici pomaže vam da se napokon pomirite s ličnom situacijom koja se otegla puno duže nego što ste očekivali.

Dugo želite da stavite tačku na i, a upravo vam period od 8. januara donosi jasan znak da je sigurno da zatvorite to poglavlje.

Ako ste čekali izvinjenje koje nikad nije stiglo, vrijeme je da prihvatite da se to neće ni dogoditi - i to je u redu.

Ovo je vaš život i nemate vremena za gubljenje čekajući nemoguće. Dopustite sebi slobodu da krenete dalje, svjesni da ne možete pisati scenario za tuđi život niti kontrolisati druge ljude. Kada se oslobodite te ideje, oslobodićete i sebe, a život će postati znatno bolji.

Škorpija

Škorpioni, period od 8. januara donosi vam rješenje kakvo ste dugo čekali. Uticaj opadajućeg Mjeseca u D‌jevici omogućiće vam da jasno vidite gd‌je je situacija pošla po zlu, ali bez upadanja u zamku samookrivljavanja. Igra prebacivanja krivice je završena.

Počinjete da shvatate tuđe granice, dok istovremeno sebe sagledavate na potpuno iskren način.

Svako ima svoju ulogu u zaključku koji vam donosi ovaj dan, a preuzimanje odgovornosti vodi do savršenog raspleta.

Sada vam je najvažnije da budete iskreni prema sebi.

Više vam nisu potrebni odgovori niti potvrda od drugih. Znate ko ste i nećete se vraćati u prošlost kako biste ponavljali već naučene lekcije. Imate sve što vam je potrebno i spremni ste da krenete napred - prema boljim stvarima.

Strijelac

Strijelčevi, za vas zaključak dolazi u obliku nove perspektive na staru situaciju. Dana 8. januara, opadajući Mjesec pomaže vam da prepoznate važnu lekciju koja se krije iza nedavnog napora ili odluke.

Nešto što ste dugo preispitivali od‌jednom dobija savršen smisao, a možda ćete se čak i nasmijati ironiji cijele situacije.

Uviđate kako je jedan prošli događaj oblikovao vaš put, čak i ako se nije odvio prema planu, prenosi B92.

Ta spoznaja donosi vam mir i novu motivaciju. Ne čekate izvinjenja niti tražite potvrdu od drugih.

Ovo je vaše lično otkriće, a jednom kad nešto shvatite, više nema povratka na staro. To je konačan i potpun završetak.