Stiglo upozorenje za vozače: Oprez!

Na sjeveru i zapadu Srbije noćas se očekuje slab snijeg i kiša koja će se lediti pri tlu, upozorili su danas iz Javnog preduzeća "Putevi Srbije".
Oni su apelovali na učesnike u saobraćaju da budu posebno oprezni, da ne kreću na put bez obavezne zimske opreme i lanaca u brdovitim i planinskim terenima, da striktno poštuju saobraćajnu signalizaciju i da brzinu kretanja prilagode uslovima na putu.
