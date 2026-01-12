Tramvaj iskočio iz šina u Beogradu

Jedan tramvaj danas je poslije 9 sati iskliznuo iz šina na Bulevaru kralja Aleksandra.

U pitanju je okretnica kod Kluza (stara okretnica).

Tramvaj je izlazio iz okretnice, uključivao se na glavni pravac ka Vukovom spomeniku i na skretnici iskočio iz šina.

Ekipe GSP su bile na terenu i sanirale problem. Kako su nam kazali, uzrok ove nezgode je to što su šine bile zaleđene.

Saobraćaj je normalizovan.

(telegraf)