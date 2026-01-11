Užas! Pas lutalica otkinuo djetetu gornju usnu

Pas lutalica je dan poslije Božića napao jedanaestogodišnjeg dječaka ispred stambene zgrade u Ulici Ljube Nenadovića u Obrenovcu i tom prilikom mu odgrizao dio gornje usne. Djetetu je istog dana urađena hitna operacija na odjeljenju plastične hirurgije u Univerzitetskoj dječjoj klinici u Tiršovoj. Detalje ovog nemilog događaja je opisala majka Milica Jovanović.

- Dan poslije Božića pas lutalica je ujeo mog sina i otkinuo mu gornju usnu. Sve se desilo ispred naše zgrade. Taj dan je odmah operisan u Tiršovoj. Apelujem na nadležne organe da reaguju i da se psi lutalice uklone sa ulica, zbog druge djece. Naša djeca nisu zaštićena - kaže za Kurir potresena majka.

Kako navodi, ovaj događaj ostavio je duboke posledice na cijelu porodicu, a naročito na dijete.

- Ovo je velika trauma za mog sina. Ožiljak koji nosi je prevelik teret za jedno dijete od jedanaest godina. Kao roditelju, izuzetno mi je teško da se nosim sa njegovim strahom i bolom - dodaje ona.

„Čula sam krik, a onda je uletio u kuću sav krvav“

Majka opisuje da se incident dogodio dok su se djeca igrala ispred zgrade tokom školskog raspusta.

- Djeca su se igrala ispred zgrade. Raspust je bio i obećala sam im da ću ih voditi na sankanje. Ušla sam u stan samo da se presvučem i odmah krenem nazad. Posle nekoliko minuta čula sam strašan krik – priča majka.

Kako kaže, njen sin je tada uletio u stan.

- Pitala sam ga: „Ko te je tukao?“ On mi je rekao: „Mama, ujeo me pas. Crni pas.“ Komšije su mi odmah pritrčale u pomoć, pomogle su mi da očistim sneg sa kola. Odmah smo krenuli u Hitnu pomoć – navodi ona.

U Hitnoj pomoći u Obrenovcu dječaku je ukazana prva pomoć, a policija je izašla na teren i uzela izjavu.

- Nakon toga smo vozilom Hitne pomoći prebačeni za Beograd. Molila sam da ostanem uz njega, jer dete nije moglo samo ni da jede ni da pije – kaže majka.

Hitna operacija

Dečak je odmah po prijemu u Tiršovu operisan.

- Poljubila sam ga prije operacije. Kada sam ga vidjela poslije, bio je potpuno izgubljen, nije me prepoznao. To je za mene bio najteži trenutak. Žalio se da je žedan i gladan, ali nije mogao da jede. Nekako je zaspao - priča majka kroz suze.

Navodi da je dijete tu noć ipak mirno prespavalo, a da su ljekari narednog dana obavili dodatni pregled i šivenje.

- Doktori su uradili sve što su mogli i zaista moram da kažem da su bili divni. Iako je dio usne nedostajao, sve su lijepo sanirali. Ne mogu da grešim dušu, medicinsko osoblje je bilo izuzetno. Ali trauma ostaje, i za njega i za mene kao roditelja - zaključuje zabrinuta majka.