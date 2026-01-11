Logo
Stigli agregati: 11 opština proglasilo vanrednu situaciju, evo gdje je trenutno najkritičnije

11.01.2026

09:58

Komentari:

0
Foto: Tanjug / AP / VLADIMIR ŠPORČIĆ

Pomoćnik načelnika Uprave za Vatrogasno-spasilačke jedinice Službe za vanredne situacije Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP) Srbije Miloš Milenković izjavio je danas da je na teritoriji 11 opština i gradova u Srbiji trenutno na snazi vanredna situacija.

Milenković je rekao da je od 4. januara do jutros evidentirano 99 intervencija i evakuisano 37 osoba.

On je rekao da je, što se tiče angažovanja sektora vanrednih situacija, najteže u dijelovima zapadne, zatim jugozapadne Srbije, te istočne, ali da se bilježe intervencije i na području jugoistočne Srbije.

"Precizno govoreći, na teritoriji 11 jedinica lokalnih samouprava trenutno je na snazi vanredna situacija. U pitanju su Valjevo, Osečina, Loznica, Mali Zvornik, Krupanj, Vladimirci, imamo i proglašenu vanrednu situaciju na teritoriji opštine Ivanjica, dio opštine Lučani, Sjenica, dio opštine Prijepolje i Majdanpek. Ako govorimo o periodu od 4. januara pa do jutros, imamo ukupno evidentirano 99 intervencija na kojima su reagovali pripadnici vatrogasno-spasilačkih jedinica sa 215 vatrogasaca-spasilaca i moram istaći da smo spasili, odnosno evakuisali 37 lica, što dovoljno govori o našoj efikasnosti", rekao je on Milenković.

Dodao je da je Ministarstvo unutrašnjih poslova zajedno sa Republičkom direkcijom za robne rezerve i Ruskim humanitarnim centrom uputilo 19 agregata kako bi se pomoglo i u snabdijevanju električnom energijom.

Prema njegovim riječima, juče su pripadnici Vatrogasno-spasilačkih jedinica i područnih policijskih uprava zajedno obilazili kritična područja i gdje god je bilo potrebe pomagali dovozom hrane i lijekova.

Istakao je da imaju dobru saradnju sa građanima i da su im od izuzetnog značaja informacije koje meštani daju o prohodnosti putnih pravaca, gdje ima ugroženog stanovništva i slično.

Odgovarajući na pitanje da li očekuje pogoršanje situacije u narednim danima, rekao je da su u stalnoj komunikaciji sa Republičkim hidrometeorološkim zavodom i da se za sada bar u dijelu reagovanja Sektora za vanredne situacije MUP-a ne očekuje da će doći do nekog naglog pogoršanja.

"Naravno, uvek smo spremni i u pripravnosti gde god bude bilo potrebe da reagujemo", poručio je on.

Komentari (0)
