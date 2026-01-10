Poplavljena dvorišta u selima kod Gračanice

Veliki broj dvorišta u selima Lepina, Radevo i Skulanevo kod Gračanice poplavljen je usljed izlivanja rijeke Sitnice.

Zbog obilnih padavina od sinoć je pod vodom i dvorište Osnovne škole "Vuk Karadžić" u Radevu, prenosi "Kosovo onlajn".

Voda prijeti da prodre i u kuće, a situaciju dodatno otežava snijeg koji se topi, pa nivo Sitnice i dalje raste.

U javnoj službi opštine Gračanica rekli su da su sve ekipe na terenu.