Logo
Large banner

Poplavljena dvorišta u selima kod Gračanice

10.01.2026

11:47

Komentari:

0
Поплављена дворишта у селима код Грачанице

Veliki broj dvorišta u selima Lepina, Radevo i Skulanevo kod Gračanice poplavljen je usljed izlivanja rijeke Sitnice.

Zbog obilnih padavina od sinoć je pod vodom i dvorište Osnovne škole "Vuk Karadžić" u Radevu, prenosi "Kosovo onlajn".

Voda prijeti da prodre i u kuće, a situaciju dodatno otežava snijeg koji se topi, pa nivo Sitnice i dalje raste.

U javnoj službi opštine Gračanica rekli su da su sve ekipe na terenu.

Podijeli:

Tag:

Poplave

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Драматично: Особа пропала у подрум са висине од око пет метара

Srbija

Dramatično: Osoba propala u podrum sa visine od oko pet metara

3 h

0
Ванредна ситуација због снијега у девет општина

Srbija

Vanredna situacija zbog snijega u devet opština

4 h

0
Breaking news / Prijelomna vijest / Најновија вијест

Srbija

Jovanović se javio policiji, supruzi poslao poruku 'Milice, čuvaj djecu'

20 h

0
Стефан Ивановић

Srbija

Sutra Dan žalosti zbog sahrane mladića koji je stradao u noćnom klubu

1 d

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

13

37

Mirko Ivanić napustio pripreme Zvezde

13

33

Sudija izludio Dončića: Od***i odavde!

13

19

Tokom spusta udarila glavom u ogradu pri brzini od 109 kilometara na čas

13

03

Naučnici uspjeli da "podmlade" jajne ćelije

12

59

Snimak kao upozorenje: Rusija neće dozvoliti strane trupe u Ukrajini

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner