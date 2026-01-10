Logo
Dramatično: Osoba propala u podrum sa visine od oko pet metara

10.01.2026

09:51

Komentari:

0
Foto: Printscreen/Instagram

U Novom Sadu jutros se odigrala prava drama kada je osoba propala u podrum sa visine od oko pet metara.

U pomoć su odmah pritekli pripadnici vatrogasno-spasilačkog Bataljona Novi Sad i uspješno izvukli osobu iz podruma, piše Telegraf.rs. Kako se vidi na fotografijama sa lica mjesta, reklo bi se da je u pitanju napušteni objekat.

Osoba je predata ekipi hitne pomoći. Za sada nije poznato njeno stanje.

Komentari (0)
