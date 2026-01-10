Logo
Large banner

HOROR! Pronađena mrtva beba u snijegu

Izvor:

Kurir

10.01.2026

09:35

Komentari:

0
ХОРОР! Пронађена мртва беба у снијегу
Foto: Printskrin/Jutjub

U češkom selu Martinice pronađeno je mrtvo novorođenče u snijegu i pored štale. Policija je odmah reagovala i uhapsila majku djeteta.

U selu Martinice, u okrugu Pribram u Češkoj, policija je u srijedu intervenisala nakon što je na javnoj površini, kod štala, pronađeno mrtvo novorođenče. Kriminalistička policija je pretražila širu okolinu i uspjela da utvrdi identitet majke bebe.

- Još u sijredu u večernjim satima uspeli su da pronađu i identifikuju ženu koja je dete porodila - potvrdila je portparolka policije Vlasta Suhankova.

Obdukcija će utvrditi uzrok smrti

U četvrtak će biti obavljena sudsko-medicinska obdukcija, koja bi trebalo da utvrdi tačan uzrok smrti djeteta. Policija je za beživotno tijelo novorođenčeta saznala u srijedu tokom popodnevnih sati.

- Na lice mjesta stigli su i istražitelji iz okruga, kao i sudski ljekar. Policija i istražitelji obavili su neophodne prve procesne radnje, uključujući i saslušanja osoba koje su se u tom trenutku nalazile na tom području - navela je portparolka.

Istraga još uvijek traje

Prema informacijama lista Blesk, tijelo je pronađeno kod štala u blizini hotelskog kompleksa.

- Provera ovog slučaja, koji su istražitelji za sada preliminarno okvalifikovali kao moguću sumnju na ubistvo iz nehata, i dalje je u toku - dodala je portparolka češke policije.

(kurir)

Podijeli:

Tagovi:

beba

mrtva beba

Češka

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Нови Град: Обиљежавање 33 године од страдања 56 српских бораца

Republika Srpska

Novi Grad: Obilježavanje 33 godine od stradanja 56 srpskih boraca

4 h

0
Експеримент открио како је почео живот на Земљи

Nauka i tehnologija

Eksperiment otkrio kako je počeo život na Zemlji

4 h

0
Бећировић додијелио непостојеће признање Дини Мерлину

BiH

Bećirović dodijelio nepostojeće priznanje Dini Merlinu

4 h

2
Савјет безбједности УН: Хитан састанак о Украјини

Svijet

Savjet bezbjednosti UN: Hitan sastanak o Ukrajini

4 h

0

Više iz rubrike

Савјет безбједности УН: Хитан састанак о Украјини

Svijet

Savjet bezbjednosti UN: Hitan sastanak o Ukrajini

4 h

0
Хаос у Ирану: Насилни демонстранти запалили џамију у Техерану

Svijet

Haos u Iranu: Nasilni demonstranti zapalili džamiju u Teheranu

4 h

0
Дрон у лету

Svijet

Ruska PVO oborila 59 ukrajinskih dronova

5 h

0
Пушков: Иницијатива Италије о дијалогу са Русијом отвара нова питања

Svijet

Puškov: Inicijativa Italije o dijalogu sa Rusijom otvara nova pitanja

5 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

13

37

Mirko Ivanić napustio pripreme Zvezde

13

33

Sudija izludio Dončića: Od***i odavde!

13

19

Tokom spusta udarila glavom u ogradu pri brzini od 109 kilometara na čas

13

03

Naučnici uspjeli da "podmlade" jajne ćelije

12

59

Snimak kao upozorenje: Rusija neće dozvoliti strane trupe u Ukrajini

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner