HOROR! Pronađena mrtva beba u snijegu

U češkom selu Martinice pronađeno je mrtvo novorođenče u snijegu i pored štale. Policija je odmah reagovala i uhapsila majku djeteta.

U selu Martinice, u okrugu Pribram u Češkoj, policija je u srijedu intervenisala nakon što je na javnoj površini, kod štala, pronađeno mrtvo novorođenče. Kriminalistička policija je pretražila širu okolinu i uspjela da utvrdi identitet majke bebe.

- Još u sijredu u večernjim satima uspeli su da pronađu i identifikuju ženu koja je dete porodila - potvrdila je portparolka policije Vlasta Suhankova.

Obdukcija će utvrditi uzrok smrti

U četvrtak će biti obavljena sudsko-medicinska obdukcija, koja bi trebalo da utvrdi tačan uzrok smrti djeteta. Policija je za beživotno tijelo novorođenčeta saznala u srijedu tokom popodnevnih sati.

Případ úmrtí novorozence v areálu stájí na Příbramsku nadále vyšetřují kriminalisté. Čeká se na výsledky soudní pitvy, jež má objasnit okolnosti tragické události. https://t.co/raebYEhVBg — Deník.cz (@denikcz) January 8, 2026

- Na lice mjesta stigli su i istražitelji iz okruga, kao i sudski ljekar. Policija i istražitelji obavili su neophodne prve procesne radnje, uključujući i saslušanja osoba koje su se u tom trenutku nalazile na tom području - navela je portparolka.

Istraga još uvijek traje

Prema informacijama lista Blesk, tijelo je pronađeno kod štala u blizini hotelskog kompleksa.

- Provera ovog slučaja, koji su istražitelji za sada preliminarno okvalifikovali kao moguću sumnju na ubistvo iz nehata, i dalje je u toku - dodala je portparolka češke policije.

(kurir)