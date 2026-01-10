Sahranjen heroj Stefan koji je poginuo u požaru u Švajcarskoj spasavajući druge

Stefan Ivanović, mladić iz sela Jajčić kod Ljiga, danas je sahranjen nakon što je tragično izgubio život spašavajući druge u požaru u Švajcarskoj.

Opelo je služeno u 13 sati ispred porodične kuće u Jajčiću, nakon čega je Stefan ispraćen na seosko groblje, prenosi Telegraf.

Na posljednji ispraćaj došao je veliki broj ljudi – porodica, prijatelji, komšije, kolege, ali i građani koji Stefana nisu lično poznavali, ali su željeli odati počast njegovoj hrabrosti i nesebičnosti.

Na stotine ljudi doputovalo je i iz Švajcarske kako bi bili uz porodicu u najtežim trenucima i zahvalili Stefanu za čin kojim je pokazao izuzetnu humanost. Stefan je život izgubio pokušavajući spasiti druge.

Tim povodom proglašen je i Dan žalosti, a zastave su bile spuštene na pola koplja.

Podsjetimo, u teškom požaru koji je izbio u novogodišnjoj noći u baru "La Constelation" u Kran-Montani u Švajcarskoj, život je izgubilo 40 mladih osoba, dok je više od 100 povrijeđeno. Među povrijeđenima su bila i dva državljanina Srbije.

Stefan Ivanović se danima vodio kao nestao, a potom je stigla najteža vijest – da je i on među stradalima. Njegov herojski čin ostavio je dubok trag i iza sebe ostavio priču o hrabrosti koja nadilazi granice.