Poznato stanje državljanina BiH koji je povrijeđen u noćnom klubu u Švajcarskoj

Izvor:

SRNA

05.01.2026

15:00

Познато стање држављанина БиХ који је повријеђен у ноћном клубу у Швајцарској
Foto: screenshot / x / SuisseAlert

Ambasador BiH u Švajcarskoj Boro Bronza izjavio je da se oporavlja državljanin BiH koji je povrijeđen u požaru u poznatom švajcarskom skijalištu Kran-Montana u novogodišnjoj noći.

"Osoba je, srećom, na putu oporavka, uz neophodne rekonstruktivne operacione zahvate", rekao je Bronza.

On je naveo da je utvrđen identitet povrijeđene osobe, ali da ne može dati nikakve dodatne informacije bez konsultacija sa njenom porodicom.

"Švajcarske institucije i dalje stoje iza ranije saopštenih cifara - 40 mrtvih, 119 povrijeđenih. Proces identifikacije svih žrtava je juče završen", rekao je ambasador BiH u Švajcarskoj.

Prema njegovim riječima, među poginulima je 21 švajcarski državljanin, te 19 stranaca, od kojih najviše Francuza i Italijana. Velika većina žrtava su mladi ljudi od 14 do 25 godina.

