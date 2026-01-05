Poznato stanje državljanina BiH koji je povrijeđen u noćnom klubu u Švajcarskoj

Ambasador BiH u Švajcarskoj Boro Bronza izjavio je da se oporavlja državljanin BiH koji je povrijeđen u požaru u poznatom švajcarskom skijalištu Kran-Montana u novogodišnjoj noći.

"Osoba je, srećom, na putu oporavka, uz neophodne rekonstruktivne operacione zahvate", rekao je Bronza.

Republika Srpska Sve dionice auto-puteva u Republici Srpskoj prohodne; Saobraćaj se odvija normaln

On je naveo da je utvrđen identitet povrijeđene osobe, ali da ne može dati nikakve dodatne informacije bez konsultacija sa njenom porodicom.

"Švajcarske institucije i dalje stoje iza ranije saopštenih cifara - 40 mrtvih, 119 povrijeđenih. Proces identifikacije svih žrtava je juče završen", rekao je ambasador BiH u Švajcarskoj.

Auto-moto Četiri savjeta za bezbijedno uklanjanje leda i snijega sa automobila

Prema njegovim riječima, među poginulima je 21 švajcarski državljanin, te 19 stranaca, od kojih najviše Francuza i Italijana. Velika većina žrtava su mladi ljudi od 14 do 25 godina.