Ko može raditi tokom božićnih praznika i Dana Republike u Banjaluci

Preduzetnici koji obavljaju d‌jelatnost proizvodnje hljeba, peciva, svježe tjestenine i kolača, i njihove prodaje, trgovinski objekti tipa "dragstor" i trgovinski objekti u autobuskim i željezničkim stanicama i na benzinskim pumpnim stanicama moći će raditi u petak, 9. januara, 00 - 24.

Tog dana će u vremenu od osam do 21 čas moći raditi i trgovine na malo pogrebnom opremom.

U dane republičkih praznika ne rade republički organi i organizacije, organi jedinice lokalne samouprave, preduzeća, ustanove i druge organizacije i lica koja profesionalno obavljaju uslužne i proizvodne d‌jelatnosti.

"U dane pravoslavnog Božića, koji je po Zakonu o praznicima Republike Srpske vjerski praznik, za vjernike pravoslavne vjeroispovijesti, neradni dani biće utorak, 6. januar - Badnji dan, i srijeda, 7. januar - Božić. Radnici pravoslavne vjeroispovijesti imaju pravo na plaćeni izostanak sa radnog mjesta u te dane", naveli su iz Gradske uprave.

Hronika MUP Srpske izdao upozorenje za građane

Zbog obilježavanja božićnih praznika i Dana Republike Srpske, Gradska uprava Grada Banjaluka neće raditi u utorak i srijedu, 6. i 7, kao ni 9. januara 2026. godine.

Iz Od‌jeljenja za opštu upravu napominju da će u te dane za eventualne hitne slučajeve - slučajeve smrti lica, čiji je upis u MK umrlih neodložan radi prevoza tijela van teritorije BiH, biti organizovano telefonsko dežurstvo matičara.

"Matičari se mogu kontaktirati 6, 7. i 9. januara u terminu od osam do 13 časova putem telefona broj: 051/244-444. Za svaki dan dežurstva poziv će biti proslijeđen dežurnom matičaru", naveli su iz Gradske uprave.