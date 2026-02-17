Maserka umrla na poslu: Cijeli dan radila bez pauze, kod kuće je čekalo dvoje djece

U spa centru u Sankt Peterburg preminula je maserka (36) porijeklom iz Indonezije, nakon što joj je pozlilo zbog iscrpljenosti na Dan zaljubljenih.

Prema navodima kolega, žena se 14. februara žalila na umor jer je radila gotovo bez pauze od jutra, jer su svi termini u spa centru bili popunjeni.

Nakon što joj je pozlilo, legla je na sto za masažu da se odmori, ali je ubrzo izgubila svijest. Hitno je prevezena u bolnicu, ali je uprkos naporima ljekara nažalost preminula dva sata kasnije.

Maserka je u Rusiju došla prije šest mjeseci kako bi zaradila novac, a živjela je u okviru spa centra u kojem je radila.

U Indoneziji je ostavila dvoje maloljetne djece.

Njena porodica sada čeka zvaničnu dokumentaciju iz bolnice i izvod iz matične knjige umrlih kako bi organizovali transport tijela u Indoneziju.