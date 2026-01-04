Logo
Kosovska ulica na Laušu pod sniježnom blokadom

ATV

04.01.2026

12:06

1
Косовска улица на Лаушу под снијежном блокадом
Foto: Ustupljena fotografija

Iako iz Gradske uprave Banjaluka tvrde da zimska služba radi u punom kapacitetu i da su ekipe na terenu od ranih jutarnjih časova, snijeg je ponovo iznenadio gradske vlasti i paralizovao Kosovsku ulicu na Laušu.

Saobraćaj je potpuno blokiran, a mještani su ponovo izloženi teškim uslovima.

"Ne možemo nigdje mrdnuti, a samo smo 2 kilometra od centra grada", kaže jedna mještanka Lauša za ATV.

Uprkos tvrdnjama gradskih vlasti da su sve službe na terenu, situacija na Kosovskoj ulici ostaje kritična, a mještani se ponovo suočavaju sa problemima koje zimska služba nije uspjela da reši.

Snijeg

Banjaluka

Komentari (1)
