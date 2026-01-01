Logo
Novogodišnji paketići za djecu u domu Rada Vranješević

Izvor:

ATV

01.01.2026

13:40

Новогодишњи пакетићи за дјецу у дому Рада Врањешевић
Foto: Ustupljena fotografija

Praznici su vrijeme darivanja, poklonima se najviše raduju najmlađi, a osmijeh na lice mališana u Domu za djecu i omladinu bez roditeljskog staranja “Rada Vranješević” donijela je Irina Reljić.

Banjalučanka koja je i sama nekada bila štićenik ovog doma donirala je 100 novogodišnjih paketića djeci, a kako je navela riječ je o ličnom zavjetu koji je sebi dala još tokom djetinjstva.

“Na svojoj sam koži osjetila šta znači odrastati bez sigurnosti, ali i šta znači pronaći snagu u sebi. Ovih 100 paketića nisu samo pokloni, oni su poruka. Svaki od njih nosi dokaz da dijete iz doma može postati žena koja se vraća ne da pita zašto je moralo da boli, već da kaže - uspjela sam”, rekla je Reljićeva.

дјечија нова година пд

Gradovi i opštine

Proslavljena dječija Nova godina u Prijedoru

Donacija je realizovana kao lična inicijativa i ispunjenje obećanja da će se, kada za to dođe trenutak, vratiti u dom u kojem je naučila da se nosi s izazovima odrastanja.

Reljićeva ističe da joj je najvažnije bilo da novogodišnje praznike provede s djecom u ustanovi koja je obilježila njen život.

