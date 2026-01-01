Logo
Mirka Vasiljević otkrila svoje želje za 2026. godinu

Blic

01.01.2026

13:24

0
Мирка Васиљевић открила своје жеље за 2026. годину
Foto: Youtube screenshot/AmiG Show

Glumica Mirka Vasiljević veoma je aktivna na društvenim mrežama gdje je sada svojim pratiocima čestitala Novu godinu jakom porukom.

Mirka je istakla da je ljubav najbitnija.

''Srećna Nova godina. Iz sveg srca vam želim da vam se ostvare želje i da vas zdravlje, sreća, uspeh i ljubav prate na svakom koraku!'', napisala je glumica, prenosi Blic.

Inače, Mirki je ovu godinu velikim dijelom obilježio skandal kada je njen partner, fudbaler Vujadin Savić prijavio transrodnu osobu A.K. za ucjenu.

Sportista je nevjenčanu suprugu naveo za svjedoka, ali se ona nije pojavila ni na jednom suđenju.

Mirka Vasiljević

Vujadin Savić

Nova godina

