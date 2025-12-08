Logo
Mirka Vasiljević otkrila zašto se nije vjenčala s Vujadinom

Мирка Васиљевић открила зашто се није вјенчала с Вујадином

Glumica Mirka Vasiljević godinama je u vanbračnoj zajednici sa bivšim fudbalerom Vujadinom Savićem.

Mirka i Vujadin Savić imaju četvoro djece, a prije nekoliko godina, glumica je otkrila zbog čega se jedno drugom još nisu zakleli na vječnu ljubav.

Пас

Srbija

Nesavjesni vlasnici: Psa sa tumorom na mozgu bacili u tuđe dvorište

"Do vjenčanja ne dolazi prije svega zbog mene, a ne zbog Vujadina jer on može bilo gdje i kad, a ja kao i sve žene hoću da to bude lijepo, ali nikako da stignem od trudnoće i porođaja", rekla je glumica prije nekoliko godina.

O Vujadinovoj prevari

Mirka Vasiljević jednom prilikom iznijela je svoje mišljenje o tvrdnjama javnosti da joj je suprug Vujadin Savić bio nevjeran.

"Sa 13 godina sam imala već prvi kontakt sa medijima. Ponekada se napiše nešto više istinito, nekada manje istinito. Liznem prst, okrenem stranu i dalje čitam. Ili zatvorim novine, pređem na neki drugi portal da se ne nerviram", rekla je Mirka tada.

Индонезија поплаве

Svijet

Smrtonosne poplave odnijele 950 života

"Svako ima pravo na svoje mišljenje, meni je važno da ja znam šta se dešava u moja četiri zida i da se ja dobro osjećam u svojoj koži. Ako je tu sve okej, onda nemam problem sa tim da svako ima pravo na svoje mišljenje", kaže glumica za medije, prenosi "Blic".

Vujadin Savić se nedavno našao u centru skandala nakon što je prijavio transrodnu A. K. za ucjenu.

