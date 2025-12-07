Logo
Ogavan snimak: Miljana Kulić vršila veliku nuždu pored kreveta

Telegraf

07.12.2025

20:33

0
Огаван снимак: Миљана Кулић вршила велику нужду поред кревета

Rijaliti učesnici Asmin Durdžić i Mina Vrbaški bili su u spavaonici kada su primijetili izmet po sobi, nakon čega su iznijeli tvrdnje da je Miljana Kulić ta koja je vršila veliku nuždu.

Rijaliti učesnici bili su van sebe kada su primijetili izmet svuda po sobi, a Asmin je počeo da tvrdi da je to upravo Miljana uradila.

немања радоњић

Fudbal

Kraj za Nemanju Radonjića: Strašan udarac za Zvezdu

"Miljana je us*ala, nisam sigurno ja. Ona to stalno radi", rekao je Asmin.

Na njegovu izjavu se nadovezala Mina.

"Evo vidi, us*ala se ovdje kod mene. Namjerno to radi, je'l moguće da je s*ala po cijeloj sobi. Imala je proliv pa je curilo", dodala je ona, što se čuje i na video-snimku koji je objavljen.

I ranije imala slične skandale

Miljana Kulić svojevremeno je nastupala po dijaspori, kada je napravila skandal o kom i dalje bruje mnogi.

Naime, kontroverzna Nišlijka je bila smještena u jednom od hotela koji se nalaze u gradu, gdje je izvodila svoj perfomans.

pit bul

Svijet

Ovo je pas koji je usmrtio bebu: Novinari snimili njegovu jezivu reakciju

Iako su sve vrijeme uz nju bili majka Marija Kulić i njen tadašnji dečko Nenad Macanović kako Miksi ne bi napravila neki skandal, situacija sa rijaliti zvijezdom je tada je izmakla kontroli.

Ona je vršila nuždu gdje je stigla, a kada je trebala da napusti hotel, čistačice su neurednost i aljkavost prijavile menadžeru hotela, koji je brzo reagovao i zahtijevao od Nišlijke s obzirom na okolnosti da dodatno plati čišćenje sobe i prostorija gdje je vršila nuždu, prenio je "Telegraf".

Miljana Kulić

rijaliti

elita

Zadruga

