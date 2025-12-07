Policajac Dalibor Cvijanović optužen da je pretukao čovjeka u stanici

Policijski službenik Dalibor Cvijanović optužen je da je nakon svađe u lokalu u Policijskoj stanici u Odžaku pretukao P.A., kojeg je tukao palicom po glavi i tijelu te ga je nastavio tući čak i kad mu je šef naredio da prestane.

Kantonalno tužilaštvo Posavskog kantona tereti ga za krivično djelo zlostavljanje u obavljanju službe u sticaju sa krivičnim djelom laka tjelesna povreda.

Scena Desingerica ''izuo iz cipela'' Zoricu Brunclik

Kako piše u optužnici, sve se desilo 25. aprila 2023. godine oko 5.20 u prostorijama Policijske uprave Odžak.

Navedeno je da se sve desilo u prostorijama Policijske stanice Odžak, gdje se optuženi policijski službenik nalazio na dužnosti.

Kako piše u optužnici, nakon prethodnog verbalnog sukoba sa P.A. u ugostiteljskom objektu, u hodnik navedene policijske uprave ušao je P.A.

"Bez uslova za primjenu sile u svrhu zaštite ljudskih života, odbijanja napada, savladavanja otpora osobe koju treba privesti, zadržati ili lišiti slobode i sprečavanja bijega, bez ikakvog povoda i razloga upotrijebio je silu prema P.A. i otpočeo zlostavljanje istog", piše u optužnici.

Kako je pojašnjeno, službenom policijskom gumenom palicom koju je držao kod sebe zadao mu je više udaraca po glavi i drugim dijelovima tijela.

Košarka Luka Šamanić za ATV: Zenit iznad evroligaša

Od tih udaraca je P.A. pao na tlo, pokušavajući rukama zaštititi lice, a policajac ga je nastavio palicom tući po leđima i dok se nalazio na tlu.

Dalje se dodaje da je policajca zaustavio njegov nadređeni šef smjene K.J., koji mu je naredio da prestane sa daljim napadom na P.A., a potom otišao u prostoriju iza dežurane.

P.A. se podigao i obratio K.J. riječima: "Ne želim više ništa sa njim raspravljati, vidiš šta mi je uradio, da me je pretukao, sad tebi želim podnijeti prijavu za to šta je uradio."

Pošto je P.A. rekao da neće izaći iz Policijske stanice dok ne podnese prijavu protiv njega, optuženi mu je ponovo prišao te ga nastavio tući, prenosi portal "Nezavisne".

"Udarao ga je palicom po glavi i leđima, nakon čega je P.A. uspio izaći iz stanice kako bi spriječio dalji fizički napad na sebe", navodi se u optužnici.

Dodaje se da je P.A. zadobio lake povrede u vidu krvi u urinu kao posljedica potresa bubrega, nagnječenja glave, nagnječenja leđa i nagnječenja i krvnog podliva trbušne stijenke desno.

Svijet Prodavnice uvode novu uslugu: Za ove stvari daju novac kupcima

Navodi se da je optuženi bio svjestan značaja svog djela, da svojim radnjama vrši zlostavljanje drugog u obavljanju službe i da drugog može povrijediti, što je i htio.

Tužilaštvo je takođe predložio nadležnom sudu da mu se izrekne mjera zabrane vršenja posla policijskog službenika MUP-a Posavskog kantona.